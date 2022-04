Geen run op subsidie elektrische auto, bodem potje komt wel in zicht

De hoge benzineprijzen drijven de consument nog niet massaal naar de elektrische auto. Een run op de subsidiepot van de RVO voor de aanschaf van een elektrische auto is vooralsnog uitgebleven. Automobilisten die nog gebruik willen maken van de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) moeten wel opschieten. Als de aanvragen in het huidige tempo doorgaan is de pot over ongeveer vijf weken leeg, meldt de NOS.

De afgelopen jaren ging het hard met het aanvragen van EV-subsidie. Vorig jaar was bij aanvang nog maar een miljoen beschikbaar omdat veel aanvragen vanuit 2020 waren doorgeschoven. In 2022 is er veel extra geld beschikbaar voor de regeling. Ruim een maand na de openstelling liep het nog niet storm, meldde de RVO in februari. Inmiddels is er nog bijna dertig procent over van de € 91,4 miljoen die het kabinet beschikbaar heeft gesteld. In totaal was er dit jaar € 71 miljoen beschikbaar voor nieuwe elektrische personenauto’s (koop en lease) en € 20,4 miljoen voor gebruikte elektrische personenauto’s (koop en lease). Een gebruikte auto levert € 2.000 subsidie op, een nieuwe elektrische personenauto € 3.350. Het bedrag per nieuwe auto is wel omlaag gegaan, want vorig jaar was er €4000 subsidie beschikbaar.

Geen opvallende stijging

De RVO ziet geen opvallende stijging sinds de oorlog in Oekraïne de brandstofprijzen verder omhoog stuwt. RAI en BOVAG zien wel een flinke stijging in de registraties van particuliere elektrische auto’s, maar daarbij is er niet een onmiddellijk verband met de hoge brandstofprijzen waarneembaar. De subsidie voor nieuwe elektrische auto’s is dit jaar tot nu toe het populairst. Van de € 71 miljoen was eind vorige week nog € 18,25 miljoen over. Meer dan 15 duizend aanvragers hebben die subsidie inmiddels toegewezen gekregen. Met de pot voor occasions gaat het minder hard. Van de € 20,4 miljoen is nu nog 8,32 miljoen euro over. Dat komt doordat de markt voor tweedehands elektrische auto’s nog niet zo groot is.

Bron: NOS