Nog volop subsidie beschikbaar voor elektrische auto’s

De subsidiepot voor de aanschaf van een elektrische auto is na ruim een maand voor minder dan de helft opgebruikt, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Sinds 3 januari is de Subsidie Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) voor dit jaar beschikbaar, bedoeld voor nieuwe en gebruikte elektrische personenauto’s in de kleinere en compacte middenklasse. De regeling loopt tot en met 31 december 2024 en heeft elk jaar een maximum.

Nog meer dan 50 miljoen in de pot

Voor 2022 is € 71 miljoen beschikbaar voor nieuwe elektrische personenauto’s (koop en lease) en € 20,4 miljoen voor gebruikte elektrische personenauto’s (koop en lease). Een gebruikte auto levert € 2.000 subsidie op, een nieuwe elektrische personenauto € 3.350. Tot eind vorige week was er voor € 6.936.000 aan subsidie aangevraagd voor gebruikte auto’s: nog zo’n twee derde van de pot is dus beschikbaar. Voor nieuwe auto’s was € 30.310.800 subsidie aangevraagd. Daar is nog een kleine 60% van de pot ongebruikt. De aanvragen zijn overigens nog niet beoordeeld, dus die kunnen nog worden afgewezen of ingetrokken.

Afgelopen jaren ging het hard met het aanvragen van EV-subsidie. Vorig jaar was bij aanvang nog maar een miljoen beschikbaar omdat veel aanvragen vanuit 2020 waren doorgeschoven.