Onderzoek naar faillissements-, belasting- en coronasteunfraude

De FIOD heeft woensdag doorzoekingen verricht in een woning en een bedrijfspand in de gemeente Emmen. De verdachten van het strafrechtelijk onderzoek, waaronder een echtpaar van 34 en 37 jaar uit de gemeente Emmen, worden onder meer verdacht van faillissementsfraude, belastingfraude, valsheid in geschrifte en misbruik van coronasteunmaatregelen.

Aangifte curator

Het onderzoek van de FIOD startte na een aangifte van faillissementsfraude door een curator. De man was bestuurder en aandeelhouder van verschillende besloten vennootschappen. Meerdere van zijn vennootschappen zijn failliet verklaard of opgeheven via turboliquidaties, een snelle manier om een BV, stichting of andere vennootschap op te heffen. De curator deed onderzoek naar twee failliete vennootschappen. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van de curator werden door de man onder meer niet de gevraagde inlichtingen of administratie verstrekt. De twee onderzochte failliete vennootschappen lieten voor bijna 3,2 miljoen euro aan onbetaalde crediteuren achter.

Belastingfraude

De FIOD verdenkt de vennootschappen ook van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte omzetbelasting en het niet voeren van een administratie. Tijdens een boekenonderzoek door de Belastingdienst naar meerdere vennootschappen kwamen niet de volledige administraties naar boven. Er is door de vennootschappen vermoedelijk 106.995 euro te weinig omzetbelasting betaald.

Gefingeerd dienstverband

Tijdens het boekenonderzoek van de Belastingdienst naar één van de vennootschappen kwam ook een vermoedelijk gefingeerd dienstverband van de echtgenote naar voren. Met een waarschijnlijk valse werkgeversverklaring kon de vrouw een hypothecaire lening afsluiten. Ook zijn deze loongegevens vermoedelijk gebruikt voor het aanvragen en ontvangen van Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en het aanvragen voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

