30 maanden celstraf voor voormalig FIOD-rechercheur en financiële man Noorse Broeders na miljoenenfraude

De rechtbank Gelderland heeft Apeldoorner Jonathan van der L. (40) veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden. Hij is schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, oplichting, verduistering en witwassen, waardoor de internationale christelijke geloofsgemeenschap de Noorse Broeders miljoenen kwijtraakte. Van der L. was in het verleden FIOD-rechercheur en de financiële man bij de Noorse Broeders.

De 28-jarige vriendin van Van der L. krijgt een taakstraf van 120 uur voor onder andere valsheid in geschrifte. Het bedrijf BCC Global Foundation (opgericht door Van der L.) krijgt voor witwassen een geldboete van 150 duizend euro. Adsolve B.V. (het bedrijf waarvan de Apeldoorner bestuurder en aandeelhouder is) moet een geldboete van 10 duizend euro betalen voor valsheid in geschrifte.

Aangifte Noorse Broeders

In 2016 deden de Noorse Broeders aangifte tegen Van der L., een inmiddels oud-financieel medewerker. Uit onderzoek bleek dat de Apeldoornse voormalige FIOD-rechercheur, onder meer door middel van valse overeenkomsten en gebruik van een in Panama gevestigde vennootschap, miljoenen van de geloofsgemeenschap had gestolen. Naast verduistering, oplichting en valsheid in geschrifte is de man ook veroordeeld voor het witwassen van het met fraude verkregen geld. De man deed dit met behulp van een Nederlandse rechtspersoon (Adsolve B.V.) en een Panamese entiteit (BCC Global Foundation). De 29-jarige vriendin van Van der L. was volgens het OM betrokken bij onder meer het witwassen. Daarnaast zou zij met behulp van onder anderen een valse werkgeversverklaring een hypotheek hebben verkregen.

Valse werknemersverklaring

Van der L., zijn vriendin en Adsolve B.V. maakten samen een valse arbeidsovereenkomst -en werknemersverklaring op. Volgens de documenten was de vrouw werkzaam in het bedrijf van Van der L. (Adsolve B.V.) terwijl dit niet het geval was. De documenten gebruikte ze voor het krijgen van een hypotheek voor de aankoop van een woning.

Misbruik van vertrouwen

Van der L. maakte misbruik van het in hem gestelde vertrouwen als de financiële man binnen de geloofsgemeenschap, constateert de rechtbank. Hij dacht alleen aan zijn eigen financiële gewin zodat hij aan een nieuw leven kon beginnen buiten de geloofsgemeenschap. Dit alles echter ten koste van (de leden van) de geloofsgemeenschap. De rechtbank rekent dit Van der L. zwaar aan.

Strafbepaling

Bij het bepalen van de straffen houdt de rechtbank rekening met de samenhang van de zaken, het feit dat het erg lang duurde voordat de zaken zijn behandeld en de persoonlijke omstandigheden. Verder weegt de rechtbank mee dat BCC Global Foundation een groot deel van het geld terugbetaald heeft aan de geloofsgemeenschap. De rechtbank oordeelt dat voor Van der L. een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden passend is. De rechtbank ziet geen aanleiding om een deel van de gevangenisstraf voorwaardelijk op te leggen. Voor zijn vriendin vindt de rechtbank een taakstraf van 120 uur passend. Hiervan zal de tijd die zij in voorlopige hechtenis doorgebracht heeft worden afgetrokken. Dit betekent dat zij nu geen taakstraf meer hoeft uit te voeren. Tot slot veroordeelt de rechtbank BCC Global Foundation tot een geldboete 150.000 euro. Adsolve B.V. moet een geldboete van 10.000 euro betalen.