Aanvragen regeling tegemoetkoming evenementen kan ook zonder accountantsprotocol

Ondernemers die een aanvraag van meer dan 125.000 euro willen doen voor de coronaregeling voor evenementorganisatoren, kunnen bij de aanvraag eerst ook volstaan met een eigen verklaring als het accountantsprotocol nog niet voorhanden is.

Onder de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen 2021 (ATE) kunnen organisatoren van evenementen nog tot 31 mei een compensatie aanvragen in verband met coronamaatregelen. Maar aanvragen boven de 125.000 euro blijven achter, ziet de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die vermoedt dat het verplichte accountantsprotocol een belemmering vormt. Zo’n protocol is nodig voor aanvragen vanaf 125.000 euro. Het accountantsprotocol en het modelprotocol zijn door de NBA goedgekeurd met nummer Copro 22011.A1.

Eigen verklaring kan ook

‘Het kan zijn dat het u, bijvoorbeeld door drukte bij accountants, niet lukt om tijdig dit te regelen’, spreekt de RVO ondernemers toe. ‘Misschien denkt u dat u dan niet kunt aanvragen. Dat is gelukkig niet zo. We willen u vragen in zo’n geval een eigen verklaring toe te voegen, in plaats van het accountantsprotocol. Daarin kunt u aangeven waarom het protocol op zich laat wachten.’

Dat neemt niet weg dat een accountantsprotocol nodig blijft. ‘Het is dus belangrijk dat u het protocol, zodra het binnen is, alsnog opstuurt. Tot die tijd staat de aanvraag bij ons on hold.’