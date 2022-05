Accountant ziet voor zoveelste keer onrechtmatige aanbestedingen bij provincie Flevoland

In de jaarrekeningen van de provincie Flevoland worden de afgelopen jaren keer op keer onrechtmatigheden door de accountant geconstateerd met betrekking tot Europese aanbestedingen. Dat meldt Omroep Flevoland.

De provincie huurt mensen en diensten in, maar verzuimt vaak om Europees aan te besteden, waarbij iedereen zich in kan schrijven op een opdracht. Vanaf bepaalde drempelbedragen is dat verplicht, maar de provincie verzuimt dat al enkele jaren. In totaal gaat het om ruim 5 miljoen euro over de afgelopen 4 jaar.

Beterschap beloofd

Verantwoordelijk gedeputeerde Harold Hofstra van de ChristenUnie belooft telkens beterschap, maar daar komt tot nu toe weinig van terecht. De gedeputeerde gaf in 2019 aan dat ‘het om fouten gaat die er doorheen slippen’. Naar aanleiding van de jaarrekening van 2020 gaf de accountant het advies om de interne procedures bij de provincie aan te scherpen.

