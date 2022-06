BAAT accountants niet verantwoordelijk voor onverschuldigde managementvergoedingen na ziekmelding

Het Venlose IT-bedrijf INSIGN.IT heeft geprobeerd om Baat accountants & adviseurs uit Roermond en een verzekeringsadviseur aansprakelijk te stellen, nadat bleek dat de ziekte van een salesmanager die op basis van een managementovereenkomst werkte niet gedekt was door de ziekteverzuimverzekering bij Nationale Nederlanden. De rechtbank Limburg oordeelt echter dat er geen causaal verband is tussen de gestelde tekortkoming en de gestelde schade, omdat onverplicht is doorbetaald.

Insign

Insign houdt zich bezig met softwareontwikkeling en uitlening. De heer [aandeelhouder Insign] was door middel van de vennootschap Felosi BV (waarvan [aandeelhouder Insign] enig bestuurder en aandeelhouder was) aandeelhouder van Insign. Insign is een vennootschap in het concern van Insign.IT Holding B.V. en wordt door haar statutair bestuurd. [aandeelhouder Insign] had met Felosi een arbeidsovereenkomst voor 40 uur per week tegen een salaris van € 4.500,00 bruto per maand. Felosi op haar beurt had een managementovereenkomst met Insign Holding, in het kader waarvan [aandeelhouder Insign] als salesmanager werkzaamheden verrichtte voor Insign. Voor deze werkzaamheden betaalde Insign maandelijks een managementvergoeding aan Felosi, die daarvoor facturen stuurde aan Insign.

Geen dekking ziekteverzuimverzekering

Insign heeft een ziekteverzuimverzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden. In maart 2018 heeft Insign gevraagd om dekking onder deze verzekering vanwege ziekte van [aandeelhouder Insign] per 13 maart 2018. Nationale Nederlanden heeft op 4 april 2018 aan Insign bericht dat geen dekking wordt verleend, omdat zij [aandeelhouder Insign] niet beschouwt als werknemer van Insign in de zin van de polisvoorwaarden. Insign is ondanks de ziekmelding van [aandeelhouder Insign] doorgegaan met de betaling van de maandelijkse managementvergoeding aan Felosi. Op 25 maart 2020 heeft de rechtbank Den Haag een vonnis gewezen waarin is geoordeeld dat Nationale Nederlanden zich terecht op het standpunt stelt dat geen dekking wordt verleend, omdat [aandeelhouder Insign] niet als werknemer van Insign dient te worden beschouwd in de zin van de polisvoorwaarden. Insign heeft geen rechtsmiddel aangewend tegen dit vonnis.

Aansprakelijkstelling Baat en verzekeringsadviseur

Bij de rechtbank vordert Insign vervolgens een verklaring voor recht dat verzekeringsadviseur Bouten uit Panningen en/of Baat toerekenbaar tekort zijn geschoten jegens Insign en dat zij jegens Insign aansprakelijk zijn voor de hierdoor geleden schade, tot vergoeding waarvan zij (hoofdelijk) veroordeeld dienen te worden en dat deze schade nader bij staat dient te worden opgemaakt. Volgens Insign heeft haar verzekeringsadviseur Bouten en/of haar accountant Baat niet de zorg betracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Door advisering van Bouten en/of Baat verkeerde Insign – zo stelt zij – in de veronderstelling dat ziekte van [aandeelhouder Insign] onder de ziekteverzuimverzekering bij Nationale Nederlanden gedekt was, hetgeen niet het geval blijkt te zijn.

Geen causaal verband

Als verweer is onder meer aangevoerd dat geen sprake is van schade dan wel geen sprake is van causaal verband tussen de gestelde tekortkoming en de gestelde schade, omdat onverplicht is doorbetaald. De rechtbank is van oordeel dat dit verweer slaagt en overweegt daartoe als volgt.

Uit hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd volgt dat Insign na de ziekmelding van [aandeelhouder Insign] is blijven doorgaan met het betalen van maandelijkse managementvergoedingen aan Felosi. Insign heeft ter mondelinge behandeling aangevoerd dat zij in de veronderstelling was dat zij gehouden was tot doorbetaling, maar zij heeft erkend dat daarvoor op grond van de tussen haar en Felosi gesloten overeenkomst geen grond bestaat. De slotsom luidt daarom dat Insign zonder rechtsgrond betalingen heeft verricht aan Felosi.

Tussen deze schade – de onverschuldigde betaling van managementvergoedingen aan Felosi – en enige vermeende tekortkoming van Bouten en/of Baat bestaat geen causaal verband. Het is immers niet enige handeling van Bouten en/of Baat geweest die Insign ertoe heeft bewogen om onverplicht betalingen aan Felosi te verrichten. Daar komt bij dat niet is in te zien waarom betalingen van managementvergoedingen aan een rechtspersoon zouden kunnen worden begrepen als gevolg van het ontbreken van een ziekte-uitkering aan een natuurlijke persoon ter compensatie van door die natuurlijke persoon door ziekte gederfd loon uit arbeid, temeer nu [aandeelhouder Insign] alleen een arbeidsovereenkomst had met Felosi. Aan beantwoording van de vraag of sprake is van enige tekortkoming aan de zijde van Bouten en/of Baat wordt daarom niet toegekomen, omdat bij gebrek aan causaal verband dat hoe dan ook niet tot toewijzing van de vordering kan leiden.

Op grond van het voorgaande dient de vordering van Insign te worden afgewezen, spreekt de rechtbank uit