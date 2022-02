Tuchtklacht tegen Mazars-accountant die Accon Avm controleerde na boekhoudfraude bij Mitra

Registeraccountant en partner bij Mazars Joeri Galas lag al onder een vergrootglas vanwege zijn rol als controlerend accountant bij branchegenoot Accon Avm, maar nu blijkt dat er ook een tuchtklacht tegen hem is ingediend door de curatoren in het faillissement van drankenconcern Dirkzwager, het moederbedrijf van slijterijketen Mitra. Dirkzwager ging in 2016 failliet, volgens de curatoren en directeur-eigenaar Cees Dirkzwager als gevolg van boekhoudfraude bij Mitra.

door Misha Hofland

In hun onlangs gepubliceerde faillissementsverslag kondigen curatoren Thijs Schraven en Ruud Hermsen van De Voort Advocaten aan dat ze een tuchtklacht bij de Accountantskamer hebben ingediend tegen Galas. De Mazars-accountant gaf goedkeurende verklaringen af bij in elk geval de twee laatst gedeponeerde jaarrekeningen van Dirkzwager, die over 2013 en 2014. Bij de cijfers van 2013 ging het om een voorlopig oordeel. De curatoren waren vrijdag niet bereikbaar voor een toelichting op de aard van hun tuchtklacht. Het lijkt echter aannemelijk dat ze Mazars verwijten dat de boekhoudfraude niet is opgemerkt. Het accountantskantoor laat zelf weten geen behoefte te hebben aan een reactie.

Boekhoudfraude Mitra

Over de boekhoudfraude bij slijterijketen Mitra is niet bijster veel bekend. De curatoren in het faillissement van Dirkzwager maakten er in hun eerste faillissementsverslag eind 2016 melding van:

‘In verband met aanhoudende verliezen was het concern al voor surseance doende aandelen in vennootschappen en/of activiteiten aan derden te verkopen en onroerende zaken af te stoten, dit in overleg met financier ABN AMRO Bank N.V. Nadat de bank is geïnformeerd over een materiële boekhoudfraude aan de detailhandelskant (Mitra) is een al lopend additioneel financieringsverzoek door de bank niet meer gehonoreerd. Vervolgens is surseance van betaling van de vennootschap aangevraagd en kort nadien van vrijwel alle vennootschappen behorend tot de Dirkzwager-groep.’

In het FD liet directeur-eigenaar Cees Dirkzwager destijds weten dat de fraude bestond uit het ‘opblazen van winstcijfers’ en maakte hij de vergelijking met de boekhoudfraude bij Ahold-dochter US Food Service, begin deze eeuw. Daarbij hielden medewerkers kortingen voor leveranciers buiten de boeken, waardoor de winst hoger uit leek te vallen. “Er is naar mijn weten geen geld uit de kas verdwenen”, liet Dirkzwager toen weten. Zijn distilleerderij (Koninklijke Distilleerderij M. Dirkzwager) werd al in 1879 opgericht in Schiedam en was onder anderen bekend van jenevermerk Floryn. Na de eeuwwisseling groeide het bedrijf flink door een reeks overnames, waaronder die van slijterijketen Mitra. Cees Dirkzwager zelf bereikte de Quote-500 met een geschat vermogen van 43 miljoen euro. Na het faillissement in 2016 klapte het concern in elkaar. Wel maakte een groep franchisers een doorstart met Mitra.

In hun faillissementsverslagen waren de beide curatoren de afgelopen jaren verder weinig mededeelzaam over de vorderingen van hun werkzaamheden en de aard en omvang van de boekhoudfraude bij dochterbedrijf Mitra. Wel is er kennelijk veel werk te doen, want er is door curatoren Schraven en Hermsen inmiddels al ruim 2200 uur besteed aan de afwikkeling van het faillissement.

Galas en Accon Avm

Daaruit volgt nu dus ook een tuchtklacht tegen Joeri Galas. Het zit de Mazars-accountant bepaald niet mee. De RA gaf namelijk vorig jaar een goedkeurende controleverklaring af bij cijfers van branchegenoot Accon avm, waarover Accon avm zelf later bekend maakte dat er weinig van klopt. Accon avm-topman Guus Delgers werd naar aanleiding daarvan ontslagen en Accon moest flink afboeken. Inmiddels zijn er vergevorderde gesprekken met branchegenoot Flynth gaande over een overname. Het onderzoek naar de manipulatie van de cijfers bij Accon Avm loopt nog altijd, liet interim-bestuursvoorzitter Theo de Vries weten. Mazars zette ondertussen een andere accountant op de cijfers van de branchegenoot, nadat het kantoor constateerde dat er sprake zou kunnen zijn van een mogelijk hoog risico bij Accon Avm.