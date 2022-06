Politie mocht teamchef ontslaan na social mediaposts over grensoverschrijdend gedrag

De korpschef van de Nationale Politie mocht een teamchef van de Politie Midden-Leiden uit haar functie ontheffen en haar eervol ontslag verlenen vanwege een onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding, heeft de rechtbank Den Haag bepaald.

Berichten op Instagram

De teamchef plaatste vanaf juni 2019 berichten op Instagram onder meer over collega’s die grensoverschrijdend gedrag binnen de politieorganisatie aankaartten, maar zich daarbij niet gesteund voelden door hun leidinggevenden. Deze berichten leidden tot aandacht van de landelijke media en zorgden voor onrust in het managementteam waarvan de teamchef ook deel uitmaakte. In oktober 2019 werd de teamchef ontheven uit haar functie door middel van een verplaatsingsbesluit. Vervolgens werd de vrouw in februari 2020 ontslagen vanwege een onherstelbaar verstoorde arbeidsrelatie.

De rechtbank boog zich over de vraag of de wijze waarop de teamchef de door haar gesignaleerde problemen aan de orde heeft gesteld en de wijze waarop de organisatie daarop heeft gereageerd, maakte dat de arbeidsverhouding zodanig verstoord is geraakt dat het verplaatsingsbesluit en het ontslagbesluit mochten worden genomen. Deze vraag beantwoordt de rechtbank bevestigend.

Onherstelbaar verstoorde arbeidsverhouding

In de eerste plaats staat het vast dat (de gevolgen van) de Instagramberichten van eiseres in juni 2019 onvrede en onrust veroorzaakten in het managementteam, oordeelt de rechtbank. Daarnaast blijkt dat al in juli 2019 sprake was van wederzijds wantrouwen tussen de teamchef en haar leidinggevenden en dit alleen maar verder toenam. Dit blijkt ook uit de uitspraken die de teamchef vervolgens deed op Instagram en in een bekende talkshow op tv. Omdat deze verstoring in de arbeidsverhouding zich uitstrekte tot meerdere collega’s en leidinggevenden van de teamchef en een goede samenwerking in haar functie van groot belang is, mocht het besluit worden genomen om haar te verplaatsen. De rechtbank is het eens met de constatering dat ten tijde van het daaropvolgende ontslagbesluit, de arbeidsverhouding inmiddels onherstelbaar was beschadigd. Hierbij is vooral van belang dat ondanks alle gebeurtenissen tussen juni 2019 en december 2019 een poging is ondernomen om de arbeidsverhouding met behulp van een externe bemiddelaar te herstellen en dat deze poging op niets is uitgelopen.

Geen aanvullende ontslagvergoeding

In de kern was sprake van een verschil van inzicht tussen de teamchef en haar leidinggevenden over de wijze waarop zij publiekelijk misstanden aan de orde stelde en over de gevolgen die dat met zich bracht. Dit meningsverschil is vervolgens zeer snel geëscaleerd. De politie mocht van de teamchef verwachten dat zij rekening hield met de mogelijke gevolgen van de geplaatste berichten en uitlatingen. De rechtbank ziet alles overziend niet dat sprake is van een overwegend aandeel van de politie in het ontstaan en voortbestaan van de verstoorde arbeidsverhouding. De rechtbank ziet daarom geen aanleiding voor het toekennen van een aanvullende ontslagvergoeding.