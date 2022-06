Ondernemers verstevigen lobby voor bpm-vrijstelling bestelwagens

Ondernemersorganisaties hebben in de aanloop naar een Kamerdebat over duurzaam vervoer nog eens gepleit voor het behoud van de bpm-vrijstelling voor bestelbussen. Afbouwen ervan helpt de vergroening van het bedrijfswagenpark niet, betogen zij.

MKB-Nederland, VNO-NCW, evofenedex, Bouwend Nederland, Bovag, TLN, Techniek Nederland en RAI vereniging overhandigden een petitie aan de vaste Kamercommissie voor infrastructuur en waterstaat. De afschaffing van de bpm-vrijstelling voor bestelwagens met fossiele verbrandingsmotor moet van tafel, vinden zij. ‘Ondernemers zijn massaal bezig met verduurzaming en willen ook echt hun wagenpark vergroenen. Maar elektrische bestelwagens zijn nog lang geen volwaardig alternatief voor de installateur, hovenier, aannemer en transporteur die óf lange afstanden moet afleggen óf de bus zwaar moet beladen’, aldus MKB-Nederland-voorman Jacco Vonhof. De actieradius is nog te beperkt en er is nog geen toereikend oplaadnetwerk.

Langer dieselen

De maatregel zal averechts werken doordat ondernemers waarschijnlijk langer in hun oude dieselbus blijven rondrijden of een tweedehands met lagere bpm aanschaffen, voorspellen de ondernemers. ‘Zonder bpm-vrijstelling gaat een nieuwe diesel gemiddeld 11.000 euro meer kosten. Een excessieve en onredelijke lastenverzwaring voor ondernemers, die vooral het mkb raakt’, aldus Vonhof. Circa tweederde van alle bestelwagens in ons land is in gebruik bij bedrijven met maximaal vijf bestelwagens. Vonhof wijst erop dat vele duizenden mkb-bedrijven afhankelijk zijn van een betaalbare bestelbus om hun boterham te kunnen verdienen. Hij pleitte al eerder voor behoud van de fiscale voordelen voor bestelauto’s.

Het kabinet wil met de afbouw van de vrijstelling voor bestelwagens met een fossiele verbrandingsmotor tussen 2024 en 2030 in totaal 2,2 miljard euro ophalen, maar dat zal volgens de ondernemersorganisaties bij lange na niet worden gehaald.