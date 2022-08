Alfa schond zorgplicht volgens hof toch niet door geen huurtoeslag aan te vragen

Alfa heeft toch niet de zorgplicht geschonden door een ondernemer niet proactief te wijzen op de mogelijkheid van huurtoeslag, oordeelt het gerechtshof in Den Bosch. Dat valt namelijk niet binnen de dienstverlening die was overeengekomen. Alfa slaagt in het hoger beroep en de klant moet nu alsnog ruim € 3.000 aan openstaande rekeningen betalen.

Alfa verzorgt sinds 2007 jaarrekening en belastingaangiften voor een eenmanszaak. Zo ook in 2019, maar de rekeningen over de periode maart tot en met november worden dat jaar niet betaald. De ondernemer stelt voor de rekeningen van het tweede kwartaal te verrekenen met een IB-teruggave en de rest van de achterstand af te lossen met een maandelijkse betaling van € 250. In totaal is hij een kleine € 3.200 schuldig.

Rechtszaak

De man komt de afspraak niet na en Alfa beëindigt de dienstverlening. Voor de rechter probeert het kantoor de openstaande rekeningen alsnog betaald te krijgen. Daar komt de man echter met het verweer dat Alfa de zorgplicht heeft geschonden door niet de zorgen dat de man voor € 12.000 aan huurtoeslag ontving over de jaren 2006 tot en met 2009. Hij stelt daarnaast dat een kleine € 700 ten onrechte in rekening is gebracht. Alfa stelt daartegenover dat de klant pas in 2012 heeft aangegeven dat zijn huurovereenkomst kon worden gesplitst in een huur van bedrijfsruimte en een huur van woonruimte, waardoor de huursom voor de woonruimte onder de grens voor huursubsidie kwam. Pas toen is huursubsidie aangevraagd en met terugwerkende kracht tot 2010 verleend.

Accountant én adviseur

De kantonrechter in Roermond is gevoelig voor de argumenten van de man. De lat ligt hoog op het gebied van de zorgplicht, is een van de overwegingen. ‘Daar komt bij dat Alfa zich met haar bedrijfsnaam nadrukkelijk als accountant én adviseur afficheert. Dat impliceert dat haar taken zich verder uitstrekken dan enkel het strikt administratief en boekhoudkundig bijstaan van haar klanten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.’ Dat laatste is wel gebeurd, maar pas in 2015. Alfa had zicht op de financiële situatie van de klant en wist dat hij belang had bij het ontvangen van mogelijke toeslagen. Hoewel een accountant niet uit zichzelf allerlei ingewikkelde en zeldzame regelingen ten behoeve van zijn cliënt hoeft aan te dragen, ligt dat anders bij een min of meer basale voorziening als huursubsidie, aldus de rechter.

Haviltex: wat mocht de klant verwachten?

Dat vindt Alfa reden om in beroep te gaan. Het hof gaat bij de behandeling uit van het bekende Haviltex-criterium: wat mochten partijen bij aanvang van de overeenkomst redelijkerwijs van elkaar verwachten? In de opdrachtbevestiging uit 2008 (en uit 2015) spreekt Alfa over het verrichten van accountantswerkzaamheden ten behoeve van het in de vorm van een eenmanszaak uitgeoefende autobedrijf, waaronder het samenstellen van de jaarrekening en het verzorgen van de btw-aangiften. ‘De opdracht beperkt zich ingevolge de bewoordingen van de opdrachtbevestiging(en) derhalve tot het verrichten van zakelijke, fiscale werkzaamheden in het kader van het (auto)bedrijf. Enig aanknopingspunt voor de stelling dat ook de huursituatie van [de klant] daaronder is te begrijpen is in de tekst van de opdrachtbevestiging niet te lezen.’

Nooit eerder toeslag aangevraagd

De man heeft verder niet kunnen aantonen dat Alfa uitingen heeft gedaan op grond waarvan hij mocht verwachten dat huurtoeslag wel zou worden aangevraagd. Bovendien, merkt het hof op, woonde de man van 2006 tot 2009 in een alleenstaande woning met garage, zonder bedrijfsruimte. ‘Het ging derhalve om een woonhuis met woonbestemming. Ook uit het kadaster blijkt dat sprake was van een ‘woonhuis’.’ Dat maakt dat Alfa niet zonder meer had moeten begrijpen dat onder de werkzaamheden ook een advies zou vallen over de vraag of de huurovereenkomst zou kunnen worden opgesplitst in een woon- en bedrijfsgedeelte. ‘Daarbij is van belang dat er, toen Alfa in beeld kwam, niet eerder – door haar voorganger – een huurtoeslag was aangevraagd en dat niet is komen vast te staan dat [de klant] ooit een verzoek aan Alfa heeft gedaan om te onderzoeken of hij in aanmerking kwam voor een huurtoeslag. Er was derhalve geen enkele aanleiding voor Alfa om enig advies of onderzoek te doen naar de huursituatie.’

Het hof wijst de eis van Alfa toe: de man moet alsnog de rekeningen betalen – ook de rekeningen die volgens hem ten onrechte waren verstuurd.

Gerechtshof Den Bosch, 26 juli 2022