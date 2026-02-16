Hoge Raad volgt advies: accountants Alsberg aansprakelijk voor misleidend faillissementsrapport

Accountants van Alsberg hebben hun zorgplicht geschonden door een misleidend faillissementsrapport op te stellen dat bestuurders ten onrechte in een civiele procedure deed belanden, oordeelt de Hoge Raad.

De hoogste rechter volgt daarmee de conclusie van de procureur-generaal uit december. Alsberg Accountants & Adviseurs werd in 2014 ingeschakeld door de curator van DES, een bedrijf dat led-systemen verkocht en verhuurde aan voetbalclubs. Het omgevallen bedrijf had in 2009 contracten met Willem II en Vitesse overgedragen aan SportLED Nederland. Alsberg moest een rapport schrijven over de overname en concludeerde dat de waarde van de contracten op ruim acht ton kwam, terwijl ze voor een symbolisch bedrag waren overgenomen. De curator wilde met het rapport om de overdracht vernietigen en de voormalige bestuurders van DES aansprakelijk stellen voor onbehoorlijk bestuur. Maar het gerechtshof oordeelde dat daarvan geen sprake kon zijn en toen daagden de bestuurders de accountants zelf voor de rechter wegens onrechtmatige daad.

Oordeel hof bevestigd

Het gerechtshof oordeelde dat de accountants inderdaad onzorgvuldig hadden gehandeld door de misleidende term ‘contractwaarde’ te hanteren. Dat wekte de indruk van een professionele waardebepaling. En de accountants hebben onvoldoende maatregelen getroffen om te voorkomen dat de curator het rapport zou inzetten in een civiele procedure.

Voor de Hoge Raad was in geschil dat de vordering tot vergoeding van gederfde winst was afgewezen. Door de rechtszaak konden de bestuurders van SportLED geen krediet meer krijgen en geen nieuwe led-banners meer financieren, waardoor ze contracten met Duitse voetbalclubs misliepen. Het hof vond dat onvoldoende onderbouwd en dat is nu in cassatie bevestigd.

Het beroep op eigen schuld van de bestuurders wordt afgewezen: hun schade is louter te wijten aan het onjuiste en misleidende gebruik van het accountantsrapport.