Megaclaim tegen KPMG voor controle frauderend Chinees biotechbedrijf

KPMG heeft in Hong Kong een claim van bijna € 840 miljoen aan de broek wegens tekortkomingen bij de controle van de cijfers van een aan Wall Street genoteerd Chinees biotechbedrijf dat in 2012 omviel.

De auditor in kwestie zou ‘vreselijk werk’ hebben afgeleverd zodat China Medical Technologies ‘op brutale wijze’ voor een kleine € 400 miljoen aan boekhoudfraude kon plegen, zo vertelden de curatoren aan de rechtbank. KPMG heeft nagelaten voor de hand liggende vragen te stellen die de fraude eenvoudig aan het licht hadden gebracht, vinden zij. De curatoren willen dat KPMG onder meer wordt veroordeeld tot betaling van € 450 miljoen voor het verkeerd waarderen van liquide middelen en dividend. Dat zou een gat van zo’n € 350 miljoen in de boekhouding hebben veroorzaakt. Daarnaast zag KPMG over het hoofd dat in 2006 voor 176 miljoen dollar een Chinees bedrijfje werd gekocht dat in werkelijkheid op 155.000 dollar was gewaardeerd.

Honderden miljoenen dollars opgehaald

China Medical Technologies, ontwikkelaar van diagnostische tests, had een beursnotering aan de Nasdaq en werd uiteindelijk na fraudebeschuldigingen failliet verklaard door rechters in de Kaaiman-eilanden, New York en Hong Kong. Het bedrijf ging in 2005 naar de beurs en haalde bij investeerders ruim 400 miljoen dollar op. Die bleken niet in het bedrijf, maar vooral in de zakken van het management te zijn beland. De vrouw van een van de bestuurders zou in Las Vegas voor zeker 100 miljoen dollar hebben vergokt.

KPMG werd vorig jaar nog beschuldigd van tekortschietende audits bij bosbouwbedrijf China Forestry. Die zaak werd voor ruim € 80 miljoen geschikt.

Bronnen: Newsncr.com, Thisismoney.co.uk