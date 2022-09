Boekhouder bracht zorgzwendel aan het licht: eis 20 maanden

De boekhouder van een zorgbedrijf uit Hoogezand ging eens rekenen. Er bleek meer zorg te zijn gedeclareerd dan alle medewerkers überhaupt bij elkaar hadden kunnen werken. De twee eigenaren van het zorgbedrijf stonden donderdag voor de rechter op verdenking van zorgfraude.

De twee verdachten zijn een oom (42) en zijn nicht (31) uit Hoogezand. De oom richtte in de zomer van 2014 zorgbedrijf Zwon Consultancy op. Omdat hij al een faillissement van een zorgonderneming aan zijn broek had, vroeg hij zijn net afgestudeerde nicht, toen 23, om de zaak op haar naam te zetten. ‘Ik deed het voor hem’, zei de vrouw gisteren tegen de rechter. ‘Hij had eerder gewerkt in de zorg en ging het runnen. Het leek mij wel een goed idee,’ zo citeert Dagblad van het Noorden de vrouw.

Rekenen

Het bedrijf groeide en had op het hoogtepunt 34 medewerkers in dienst. Die moesten hun geleverde zorg en gemaakte uren bijhouden op werkbriefjes. Vervolgens factureerde de oom ze naar zorgverzekeraar Menzis of de gemeente Midden-Groningen. Maar na een paar jaar trok de boekhouder aan de bel. Hij vond dat er verdacht veel werd gedeclareerd. Door op te tellen en te delen ontdekte hij dat er meer zorg werd gedeclareerd dan er door het alle personeelsleden überhaupt bij elkaar gewerkt kón worden. In 2017 werden er 3300 zorguren te veel gefactureerd. De boekhouder weigerde de jaarcijfers af te tekenen. Het zorgbedrijf wisselde daarna enkele keren van administratiekantoor en zette de zwendel voort.

Failliet

Verzekeraar Menzis kondigde begin 2018 een onderzoek aan naar het zorgbedrijf uit Hoogezand. De resultaten van het onderzoek spraken volgens de officier van justitie boekdelen: de winstmarge lag boven de 50 procent. ‘Zonder fraude onmogelijk haalbaar voor een zorgbedrijf. Enorme bedragen ging zonder onderbouwing naar familieleden of werden contant opgenomen.’ In juni 2018 eiste Menzis ruim 9 ton terug. Samen met claims van andere gedupeerden leidde het tot het faillissement van Zwon Consultancy.

Boekhouding chaos

Nadat de curator herhaaldelijk maar tevergeefs om de boekhouding had gevraagd, kwam de FIOD in september 2020 langs. De administratie bleek een janboel, zei de officier donderdag. ‘Ze hebben het achteraf opgezet. Er zijn werkbriefjes van medewerkers aangetroffen over periodes waarop zij nog helemaal niet werkzaam waren bij het bedrijf. Hun handtekeningen bleken vervalst. Ze hebben hun misbruik van het zorgstelsel willen verhullen.’

Gokschulden

De officier van justitie eiste voor beide verdachten 30 maanden celstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk en een beroepsverbod van 7 jaar. De advocaten vroegen om lagere celstraffen. Voor het nichtje vanwege haar minieme rol in het bedrijf, voor de oom omdat hij zou kampen met een hardnekkige gokverslaving. Ook zouden er vormfouten zijn gemaakt door justitie op de dagvaarding van de oom en het nichtje.

De rechtbank doet 22 september uitspraak.

Bron: Dagblad van het Noorden.