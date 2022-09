DNB wil gerichtere aanpak witwassen door banken

De aanpak van witwassen in de financiële sector moet ‘meer risicogebaseerd’ worden. Dit stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een rapport. Financiële instellingen moeten een beter risicoprofiel van klanten hebben.

Als banken beter kunnen inschatten welke klanten mogelijk kwaad in de zin hebben, is ‘een beperkte inzet’ afdoende in het geval van lage risico’s, wat weer ‘ruimte biedt om meer capaciteit en aandacht te richten op de hogere risico’s’, stelt de DNB in de studie ‘Van herstel naar balans’. Dit beter in kaart hebben, zorgt er ook voor dat minder klanten onnodig geweigerd of uitgesloten worden van het betalingsverkeer.

Tekortkomingen

De Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) functioneert nog niet optimaal. In de afgelopen jaren werden ernstige tekortkomingen geconstateerd in het toezicht op witwassen bij onder meer Rabobank, ABN AMRO en ING. Bij het melden van ongebruikelijke transacties ging van alles mis.

Kunstmatige intelligentie

DNB stelt ook dat banken meer gebruik moeten maken van technologische innovaties, zoals ‘machine-learning’. Op basis van big data zouden betere voorspellingen kunnen worden gedaan. Er moeten dan wel waarborgen gelden op het gebied van onder meer privacy en non-discriminatie, aldus de DNB. De toezichthouder bespreekt de knelpunten de komende maanden met vertegenwoordigers uit de financiële sector.

Download hier het rapport.