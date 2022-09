SEC beschuldigt VMware van boekhoudfraude

De Securities and Exchange Commission heeft VMware aangeklaagd voor het misleiden van beleggers. Het technologiebedrijf zou inkomsten naar de toekomst hebben verschoven om prognoses op te pimpen. VMware is een leverancier van multi-cloudservices die ook in Nederland actief is.

Volgens de Amerikaanse beurswaakhond SEC begon VMware, dat sinds 2007 beursgenoteerd is, vanaf boekjaar 2019 de levering van licentiesleutels op sommige verkooporders uit te stellen tot net na het einde van het kwartaal. Zodoende kon het inkomsten in het volgende kwartaal boeken. Het zou gaan om tientallen miljoenen dollars, waardoor de financiële prestaties van het bedrijf werden verdoezeld. Deze begonnen in 2020 achter te blijven bij de prognoses. De SEC stelt dat VMware investeerders belangrijke informatie over haar financiële prestaties heeft onthouden.

Geschikt

VMware heeft de boekhoudfraude voor 8 miljoen dollar geschikt en ontloopt hierdoor rechtsvervolging. Het techbedrijf stelt dat de schikking geen schuldbekentenis is en laat in een persverklaring weten dat de SEC niet heeft vastgesteld dat VMware ‘de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes’ niet heeft nageleefd. ‘Met deze schikking is de zaak afgesloten.’