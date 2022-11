Gemeentes gefrustreerd over hoge accountantsrekening

Gemeentes morren over de rekeningen voor meerwerk die zij van hun accountant krijgen. In combinatie met de moeite die zij hebben überhaupt een accountant te vinden leidt dit tot hernieuwde belangstelling voor Gemeentelijke Accountantsdiensten (GAD’s). Daarover schrijft het blad Binnenlands Bestuur.

Meerwerk

Accountantskantoren staan niet te dringen om gemeenten als klant te accepteren. Dit komt vanwege de specifieke expertise die ervoor nodig is. Bovendien kampen de kantoren met personeelsschaarste, zeker voor controlewerkzaamheden.

Aanbestedingen

Omgekeerd staat ook de liefde van gemeentes voor accountancy onder druk. Dit komt door sterk gestegen rekeningen. Voor een deel zijn die te begrijpen – ze zijn het gevolg van het groeiend aantal verantwoordingsregelingen die gemeentes moeten uitvoeren van het Rijk – maar er bestaat ook het gevoel dat accountants hun prijzen al te enthousiast hebben verhoogd. Van aanbestedingen gaat geen prijsdrukkend effect uit, omdat ze simpelweg nauwelijks inschrijvingen opleveren. In het artikel in Binnenlands Bestuur beklagen diverse gemeentes zich over ‘weinig transparante’ facturen van accountantskantoren.

GAD’s

Het accountantstekort en wederzijdse irritaties leiden volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tot hernieuwde belangstelling voor de oprichting van Gemeentelijke Accountantsdiensten (GAD). De enige gemeenten met een eigen accountantsdienst, zijn Amsterdam en Den Haag. GAD’s kunnen op termijn wellicht de kosten drukken omdat zij – anders dan accountantskantoren – geen winstoogmerk hebben. Maar ze zijn relatief duur. Volgens de VNG-handreiking (2020) kost een GAD tussen de 2 en 4 euro per inwoner. Die berekening dateert van voor de mega-inflatie van 10 procent en meer.

Werk-privé balans

Het argument dat ook GAD’s (net als hun commerciële collega’s) moeite zullen hebben om voldoende goede accountants te werven, schoof de VNG in 2020 al van tafel. De koepelorganisatie denkt dat gemeentes een betere werk-privé balans bieden dan reguliere accountantskantoren. Mogelijk kunnen de GAD’s onderling ook samenwerken, als het gaat om personele vervanging en loopbaanmogelijkheden. Als ander voordelen ziet de VNG dat gemeenten met een GAD een goede aansluiting kunnen realiseren tussen externe en interne controle.

Bron: Binnenlands Bestuur.