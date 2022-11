Kabinet komt met financiële tegemoetkoming voor visserijsector

Vissers die zijn getroffen door de sterk gestegen bedrijfskosten kunnen een beroep doen op een speciale financiële tegemoetkoming. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt per ondernemer maximaal € 30.000 beschikbaar als steun om de hoge lasten te verlagen. Vissers kunnen deze overbruggingsregeling naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 aanvragen, meldt het ministerie.



Meer informatie via RVO

Voor de overbruggingsregeling is € 10 miljoen vrijgemaakt. Een ondernemer kan eenmalig maximaal € 30.000 ontvangen, over een periode van drie belastingjaren. De regeling wordt momenteel uitgewerkt. Meer informatie hierover komt begin volgend jaar beschikbaar op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Verduurzaming visserijvloot

Naast de hoge brandstofprijzen heeft de sector te maken met ingrijpende, structurele veranderingen, zoals afname van visgebieden en regelgeving op het gebied van verduurzaming. Om de visserij te ondersteunen in de transitie naar een toekomstbestendige duurzame en economisch rendabele vloot is tot 2030 in totaal € 444 miljoen beschikbaar.

Dit is onder meer bedoeld voor investeringen en innovaties op het gebied van duurzame visserijtechnieken, moderne en schone motoren en hulp aan ketenbedrijven, zoals visafslagen. Daarnaast wordt uit het bedrag de saneringsregeling gefinancierd voor visserijschepen die worden geraakt door de Brexit. Deze regeling is al opengesteld. De aanmeldtermijn loopt tot 30 november.

Kamerbrief Overbruggingsregeling visserijsector