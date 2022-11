Fiscale behandeling thuiswerkende grenswerker verandert voorlopig niet

Nederlanders die in België of Duitsland wonen kunnen ook de komende tijd thuis blijven werken zonder gevolgen voor hun sociale zekerheid. Daarover zou in Brussel overeenstemming zijn bereikt. Dat meldt het FD op basis van een bericht van EY’er Evelien de Jong op LinkedIn.

Corona

Tijdens de coronacrisis werd met België en Duitsland afgesproken dat grensarbeiders geen verschuiving van het heffingsrecht ondervinden als gevolg van thuiswerkdagen. Afgelopen zomer kwamen de Europese lidstaten vervolgens al overeen dat thuiswerken in elk geval tot 1 januari 2023 voor de sociale zekerheid niet leidt tot wijziging van het werkland naar woonland. Dat was bedoeld om in de tussentijd gezamenlijk te werken aan een structurele oplossing.

Binnenkort meer informatie

Inmiddels is dus bekend geworden dat de tijdelijke no-impact regeling verlengd wordt tot 1 juli 2023. ‘Een welkom bericht voor de vele grenswerkers en hun werkgevers!’, schrijft EY’er De Jong donderdag. ‘In de Administratieve Commissie (AC) zou hierover afgelopen dinsdag overeenstemming bereikt zijn. De officiële communicatie hierover is nog niet gepubliceerd. Naar verwachting zal de SVB en wellicht ook de Europese Commissie hierover binnenkort een bericht op haar website plaatsen.’