DNB: sanctiemeldplicht geldt alleen bij eerste transactie

DNB heeft een toelichting gegeven op de sanctiemeldplicht voor instellingen die constateren dat een relatie op de sanctielijst staat. Die hoeven dat per relatie alleen de eerste keer te melden.

Door de sancties tegen Rusland en Belarus heeft DNB sinds eind februari van dit jaar veel sanctiemeldingen ontvangen. De toezichthouder doet ook onderzoeken naar de naleving van sanctieregelgeving en de meldplicht. Naar aanleiding daarvan verduidelijkt DNB de reikwijdte van de meldplicht in de zin van artikel 3 Regeling toezicht Sanctiewet 1977 (RtSw).

Ook voor entiteiten waarmee geen transactie is aangegaan

Instellingen die constateren dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit, als bedoeld in de Sanctieregelgeving, moeten daarvan direct melding maken bij de toezichthouder. ‘Dit geldt ook voor gesanctioneerde entiteiten of (rechts)personen waarmee geen transactie is aangegaan, maar die wel een relatie van de instelling zijn (bijvoorbeeld: klant, cliënt of UBO). Dit is in lijn met onze eerdere communicatie in nieuwsberichten vlak na het uitbreken van de oorlog.’

Niet elke transactie melden

Daarnaast geldt dat een meldingsplichtige instelling alleen de eerste keer dat een gesanctioneerde relatie wordt geïdentificeerd, een sanctiemelding bij DNB hoeft te doen. ‘Niet iedere transactie met een gesanctioneerde relatie die vervolgens gesignaleerd en tegengehouden wordt, hoeft dus bij DNB gemeld te worden.’ De toezichthouder kondigt daarnaast aan dat wordt gewerkt aan een modernisering van de Sw en RtSw die gevolgen kan hebben voor de omvang en reikwijdte van de meldplicht.