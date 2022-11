Horecabaas mocht overuren personeel minderen in coronatijd

Nes-Café heeft in de rechtbank een overwinning geboekt tegen een ex-medewerker. Het gaat in dit geval niet om het koffiemerk van de Zwitserse voedingsmiddelengigant Nestlé, maar om een horecagelegenheid uit Nes op Ameland. Het in mindering brengen van niet-gewerkte uren op het aantal opgebouwde overuren botst niet met het ontvangen van NOW-steun, oordeelt de kantonrechter.

Het café neemt aan het begin van de coronacrisis (mei 2020) een man aan die werkt in de keuken en de bediening. In oktober laat de baas van Nes-Café weten dat het contract niet wordt verlengd vanwege de coronamaatregelen – die maken dat het café alleen open is voor afhalen en bezorgen. Dat snapt de medewerker wel; hij vraagt of hij in december dan zijn resterende vakantiedagen en opgebouwde overuren mag opnemen. Hij heeft namelijk 73 vakantie-uren staan en nog 189 overuren.

Minuren toegestaan

Begin november ontstaat discussie over dat saldo. De cafébaas heeft het aantal overuren verminderd met zogeheten minuren vanwege de verminderde opening tijdens de lockdownmaatregelen, maar daar gaat de werknemer niet mee akkoord. Partijen komen er niet uit en treffen elkaar voor de rechter. De werknemer eist betaling van een kleine € 2.000 aan overuren. Maar de kantonrechter stelt de cafébaas in het gelijk. In de horeca-cao is namelijk opgenomen dat een werkgever overuren mag compenseren met doorbetaalde vrije tijd.

Over het uitbetalen van de overuren is wel overlegd, maar de werkgever heeft daar niet uitdrukkelijk mee ingestemd, leest de rechter in de overgelegde Whatsapp-conversatie. Dat begin november is aangekondigd dat de baas ‘even goed zou betalen’ wil nog niet zeggen dat alle toen resterende overuren zouden worden betaald. Bovendien heeft de medewerker in november aanzienlijk minder uren gemaakt, terwijl hij wel zijn gebruikelijke salaris heeft ontvangen.

Geen misbruik NOW

De werknemer wijst nog op de NOW-regeling: het café heeft daar misbruik van gemaakt door de overuren ‘weg te poetsen’, vindt hij. Maar daarvan is geen sprake. Ook als de kok annex bediende in november wel zijn gebruikelijke aantal uren had gemaakt, had Nes-Café van de NOW-regeling gebruik kunnen maken. De cao-bepaling over de overuren staat daar los van.

Rechtbank Leeuwarden, 20 september 2022, gepubliceerd 24 november