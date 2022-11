Aanhoudingen FIOD na verdenking belastingfraude bij 17 bedrijven

De FIOD heeft afgelopen maandag drie verdachten aangehouden op verdenking van belastingfraude en witwassen. Het strafrechtelijk onderzoek werd opgestart naar aanleiding van een melding van de Belastingdienst van btw-fraude.

Een 60-jarige man en 53-jarige vrouw uit de gemeente Lingewaard en een 38-jarige man uit Deventer zijn meegenomen voor verhoor, meldt de FIOD. De mannen wordt verdacht van belastingfraude en witwassen, de vrouw van witwassen. Er zijn doorzoekingen verricht op de woonadressen in gemeente Lingewaard en Deventer. Ook is beslag gelegd op vier auto’s, contant geld, sierraden, digitale en fysieke administratie en digitale gegevensdragers.

17 vennootschappen

De 60-jarige man was betrokken bij het doen van gefingeerde aangiftes omzetbelasting door in totaal 17 vennootschappen, laat de fiscale opsporingsdienst weten. Bij een aantal van de vennootschappen was geen administratie bekend en konden geen bedrijfsactiviteiten worden vastgesteld. Ook is op verzoeken van de Belastingdienst door de vennootschappen niet gereageerd. Bij de fraude werd vermoedelijk gebruik gemaakt van meerdere katvangers.

Zeker half miljoen euro schade

Het onderzoeksteam denkt dat de onterechte teruggaven omzetbelasting bij de man uit de gemeente Lingewaard terecht zijn gekomen. Het exacte nadeel voor de schatkist moet uit nader onderzoek blijken, maar wordt geschat op 539.024 euro. Uit onderzoek blijkt verder dat deze man geen zichtbaar inkomen of bezit heeft, maar dat hij riant leeft en in luxe auto’s rijdt.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD