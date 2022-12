CaseWare komt met nieuw product AUDIT+

CaseWare heeft een nieuw onderdeel toegevoegd aan de steeds verder uitbreidende catalogus van cloud-oplossingen. Met AUDIT+ geeft het softwarebedrijf als eerste in Nederland accountancykantoren een uniek middel in handen om controleopdrachten effectiever en risicogedreven uit te voeren.

Controleren vanuit de cloud met AUDIT+ heeft nogal wat voordelen, laat CaseWare weten. Hieronder staan de 10 voordelen van het nieuwe product.

1. Compliance

Elke controleopdracht die je vanuit AUDIT+ uitvoert, voldoet automatisch aan de actuele wet- en regelgeving. Uiteraard is de herziene COS 315 hierin al verwerkt. AUDIT+ is een International Audit Template, waaraan CaseWare voor de Nederlandse markt de Dutch GAAP groupings hebben toegevoegd.

2. Verbetering in performance

Kort gezegd: het materiaal laadt snel. Nu alles in de cloud staat, ben je veel minder tijd kwijt aan laden en kosten handelingen niet meer zo veel denkkracht. Je drukt op een knop en er gebeurt naadloos wat je nodig hebt.

3. Online samenwerken

Zowel de klant als de accountant heeft gericht toegang tot de cloud-omgeving. Zo kan de accountant eenvoudig stukken opvragen en kan de klant het gewenste materiaal gemakkelijk uploaden.

4. Reviewmogelijkheden

AUDIT+ is bijzonder inzichtelijk. Je kunt zien wat voor werk collega’s aan een controleopdracht hebben gedaan. In de checklists is direct duidelijk welke procedures gewijzigd, toegevoegd of juist verwijderd zijn. Zo ben je op een intuïtieve manier snel en vertrouwd aan de slag.

5. Checklists naar keuze

AUDIT+ is schaalbaar, waardoor je aan de hand van de ervaring van de medewerkers kunt bepalen hoe uitgebreid de checklisten moeten zijn. Vind je het prettig om een leidraad te gebruiken of werk je liever vrij vanuit je expertise? Het kan allemaal.

6. Op maat voor Nederlandse markt

Voor een aantal buitenlandse markten stond AUDIT+ al klaar, maar onze ontwikkelaars hebben nu de Nederlandse variant helemaal toegespitst op wat we met elkaar verwachten van controleopdrachten in ons land.

7. Gebruiksvriendelijk

Iedereen die bekend is met de Caseware Cloud-apps heeft in een mum van tijd zijn of haar weg gevonden in AUDIT+. Alles staat in de bekende layout en de werkwijze is hetzelfde als bij de andere componenten van ons platform.

8. Visualisaties

In de app zijn uitgebreide grafieken en kengetallen opgenomen die je helpen bij het uitvoeren van de initiële- en afsluitende cijferanalyses.

9. Engelstalig

Is het een voordeel dat AUDIT+ niet in het Nederlands is? Ja. In tijden van internationalisering en personeelstekort is het meer dan handig dat de applicatie in een taal is die iedereen begrijpt. Zo kan iedere accountant aan de slag met controleopdrachten die toch specifiek zijn voor de Nederlandse eisen en behoeften.

10. Kostenefficiënt

Omdat je in de cloud werkt, hoef je niet te investeren in hardware of dure servers, die ook nog eens kapot kunnen gaan. Als je wilt kun je met slechts een iPad al aan de slag.

Meer informatie?

Ben je benieuwd hoe AUDIT+ voor jouw kantoor kan gaan helpen? Neem vrijblijvend contact met ons op en we kijken wat we voor je kunnen betekenen.