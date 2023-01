Twee jaar doorhaling voor AA die te druk was voor kantoortoetsing

Een AA die naar eigen zeggen te druk was met het begeleiden van demente ouderen om de NBA zijn kantoor te kunnen laten toetsen, is door de Accountantskamer voor twee jaar doorgehaald. Hij heeft nagelaten inzicht te geven in wat hij eigenlijk precies doet, is daarvoor een van de overwegingen.

Een AA heeft niet alleen een eigen accountantskantoor, maar nog negen andere BV’s en een stichting. De AA begeleidt onder meer minderbegaafde of demente ouderen en krijgt daarvoor betaald vanuit hun persoonsgebonden budget. In 2018 heeft hij een stichting opgericht die zich richt op thuiszorg. Zijn nicht beheert de stichting; de begeleiding van ouderen door de AA loopt via deze stichting.

Toetsing nooit afgemaakt

De NBA doet in 2019 een toetsing op het kantoor van de AA. Conclusie: de opzet van het kwaliteitsstelsel is onvoldoende. Er waren geen toetsbare cliëntendossiers voorhanden, dus voor dat onderdeel zullen de toetsers later terugkomen. De NBA heeft onder meer de aanwijzingen gegeven om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en de inschrijving van een van zijn BV’s op zijn adres ongedaan te maken. Een andere aanwijzing was: ‘Legale software gebruiken en niet de klok terugdraaien om een verlopen licentie van Audition actief te houden’. Ook blijkt de AA een waarnemingsovereenkomst bijna drie jaar te hebben geantedateerd.

Het is nooit meer van een bezoek van de controleurs gekomen: pogingen om een nieuwe afspraak te maken, stranden telkens. Tussentijds blijkt onder meer dat de AA maar één klant heeft: de stichting die hij zelf heeft opgericht. De NBA daagt de AA uiteindelijk voor de Accountantskamer wegens het tegenwerken van de toetsing én vanwege het niet tijdig invullen van de monitoringsvragenlijst 2022.

Geen inzicht in werkzaamheden

De reden dat hij niet had gereageerd op de contactverzoeken waren de coronapandemie, ziekte en de zorg voor zijn PGB-cliënten, zo betoogt de AA, die onder meer de NBA verwijt ‘nooit te hebben gehoord van zorgplicht’. Maar dat pleidooi is voor de Accountantskamer niet voldoende om aan te nemen dat hij zo druk was dat hij al die tijd geen afspraak kon maken. Bovendien heeft de man te weinig inzicht gegeven in zijn activiteiten. In tegenstelling tot wat hij beweerde, heeft hij namelijk in 2019, 2020 en 2021 in totaal 22 samenstellingsverklaringen afgegeven via een van zijn BV’s.

De tuchtrechter is het met de NBA eens dat de AA onvoldoende medewerking heeft laten zien aan de toetsing: hij heeft verschillende malen niet gereageerd op verzoeken om contact op te nemen, onvoldoende inzicht gegeven in zijn werkzaamheden en de afspraak voor een gesprek met een afvaardiging van de raad om een beeld van de kantoorpraktijk te krijgen zonder geldige reden afgezegd. De AA heeft zelf erkend de monitoringsvragenlijst niet op tijd te hebben ingevuld.

Onttrokken aan toezicht

De Accountantskamer haalt de naam van de AA voor de duur van twee jaar door in het register. ‘Doordat betrokkene onvoldoende heeft meegewerkt, is nog steeds niet duidelijk welke werkzaamheden betrokkene heeft verricht voor zijn klanten, waaronder de stichting die PGB-gelden ontvangt, en is ook geen inzicht verkregen in de activiteiten van het kantoor van betrokkene. Het laten voortbestaan van deze onduidelijkheid wordt betrokkene zwaar aangerekend. Door zijn houding heeft betrokkene zich feitelijk onttrokken aan het toezicht op de kwaliteit van zijn beroepsuitoefening, waardoor niet kan worden beoordeeld of de kwaliteit van de beroepsuitoefening van betrokkene in overeenstemming is met hetgeen van hem als accountant mag worden verwacht. Ook kon niet worden beoordeeld of betrokkene de aanwijzingen met betrekking tot de opzet van het kwaliteitssysteem heeft opgevolgd. Verder heeft betrokkene de monitoringsvragenlijst 2022 niet tijdig ingevuld, wat ook in strijd is met het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid. Tot slot is van belang dat betrokkene op de zitting onvoldoende besef heeft getoond van de verantwoordelijkheden van een accountant en de verplichtingen die daarbij horen.’

Uitspraak 22-1301