Tuchtklacht Flynth tegen ex-medewerker leidt tot doorhaling van tien jaar

Een AA die door Flynth op staande voet was ontslagen, heeft van de Accountantskamer voor tien jaar – en per direct – een doorhaling in het register opgelegd gekregen. De tuchtrechter acht alle vijf de tuchtklachten terecht. De sanctie heeft in de praktijk weinig effect: de man had zich recentelijk zelf al laten uitschrijven.

De AA werkte tot november 2019 bij Flynth, maar werd daar op staande voet ontslagen. Kort daarna is hij bij een ander accountantskantoor gaan werken. Drie jaar later vond Flynth het ‘in het maatschappelijk belang’ noodzakelijk om tegen de man een tuchtklacht in te dienen. ‘De reden voor de klacht is erin gelegen dat deze oud-medewerker na zijn vertrek tot op de dag van vandaag als openbaar accountant werkzaam is. Dat baart Flynth zorgen.’

De klachten

Bij de Accountantskamer legt Flynth vijf klachtonderdelen neer. Zo heeft de AA zonder overleg 20.000 euro geleend van een cliënt en dat geld niet tijdig terugbetaald. Daarnaast heeft hij zonder tekenbevoegdheid (die was in 2017 ingetrokken) assurance-verklaringen afgegeven, samenstellingsverklaringen ondertekend op naam van een collega, na zijn vertrek een cliënt meegenomen die hij op zijn privérekening heeft laten betalen en tot slot (ook zonder bevoegdheid) verklaringen afgegeven zonder dat sprake was van zichtbare vastleggingen in de dossiers.

Op de zitting heeft de AA weinig verweer gevoerd: hij heeft erkend dat hij heeft gedaan wat zijn vorige werkgever hem verwijt. De lening is begin 2020 terugbetaald en hij voegt eraan toe dat hij over niet al te lange tijd met pensioen hoopt te gaan.

Intern signaal

Tegenover Accountancy Vanmorgen liet de man weten dat er voor zijn ontslag al in onderling overleg was besloten dat hij het bedrijf zou verlaten. ‘Toen ik dacht de voorwaarden te gaan bespreken, kreeg ik te horen dat ik op staande voet ontslagen was.’ De AA vermoedde dat Flynth met de zaak intern een signaal wilde afgeven, omdat de klachten deels betrekking hebben op interne regels van Flynth. ‘Dat is raar, want die regels waren in de elf jaar dat ik bij dit kantoor werkte vaag. Het kwaliteitsbeleid was erg slecht.’

Oordeel

De Accountantskamer verklaart de klacht op alle onderdelen gegrond. Met het aangaan van de lening heeft de AA de beginselen van objectiviteit en professionaliteit geschonden. Door wel verklaringen af te geven, terwijl zijn werkgever die bevoegdheid had ingetrokken, heeft hij bovendien niet vakbekwaam en zorgvuldig gehandeld. Dat de AA op naam van een collega een samenstellingsverklaring afgaf en dat pas erkende nadat de collega het zelf had ontdekt, schond hij ook de integriteit. Dat geldt ook voor het meenemen van een klant: ‘Betrokkene heeft deze cliënt door deze handelwijze de mogelijkheid ontnomen om zelf te kiezen of hij al dan niet cliënt wilde blijven bij [de vorige werkgever]. Betrokkene heeft zich bovendien voor de door hem verrichte werkzaamheden op zijn privérekening laten betalen. Hierdoor heeft betrokkene [zijn vorige werkgever] financieel benadeeld.’ Bovendien bestond de opdracht uit het opstellen van een assurance-rapport. Omdat de AA geen kwaliteitssysteem had, heeft hij de NVKS-voorschriften geschonden. Ook op het vlak van de vastleggen heeft hij de beginselen van vakbekwaamheid en zorgvuldigheid niet nageleefd.

Tien jaar doorgehaald

De tuchtrechter legt de man een doorhaling op voor de duur van tien jaar. ‘Betrokkene heeft door de gedragingen waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt bij herhaling in ernstige mate gehandeld in strijd met de fundamentele beginselen van professionaliteit, integriteit, objectiviteit en vakbekwaamheid en zorgvuldigheid en hij heeft het vertrouwen in het accountantsberoep op zeer ernstige wijze geschaad. De Accountantskamer is van oordeel dat in de beroepsgroep geen plaats is voor accountants die op zo grove wijze handelen in strijd met de fundamentele beginselen.’

Per direct geschrapt

Bovendien wordt de maatregel vanwege zwaarwegende openbare belangen uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Dat betekent dat de AA per direct zijn vak niet meer mag uitoefenen: ‘Gelet op de ernst van de vastgestelde gedragingen van betrokkene en het feit dat betrokkene het laakbare van zijn handelen niet inziet waardoor de kans dat hij zich daaraan wederom schuldig zal maken groot is, is de Accountantskamer van oordeel dat voorkomen moet worden dat betrokkene tijdens het eventuele hoger beroep nog als accountant werkzaam is.’ Dat gevaar was in verband met het naderende pensioen van de AA dus al nihil: hij heeft zich per 1 januari laten uitschrijven.