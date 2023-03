Apeldoorn vreest accountantsoordeel over onrechtmatige aanbestedingen

De gemeente Apeldoorn kijkt met spanning uit naar de jaarcijfercontrole over 2022. In Apeldoorn is voor miljoenen te veel aan externe krachten ingehuurd; staat dat een goedkeurende verklaring van accountant PwC in de weg?

In oktober meldden burgemeester en wethouders al aan de gemeenteraad dat er ‘rechtmatigheidsfouten’ waren geconstateerd bij de raamovereenkomsten voor de inhuur van personeel. ‘De werkelijke uitgaven overschrijden (soms fors) de gecommuniceerde maximale opdrachtwaarde. De geschatte omvang daarvan vormt een risico voor het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring over het verslagjaar 2022.’ De verwachting was toen dat er voor 3,4 miljoen euro aan onrechtmatige inhuur zou plaatsvinden in 2022.

Grens komt in zicht

De gemeente heeft een grens van zo’n 7 miljoen euro (1 procent van de totale lasten) waaronder onrechtmatigheden niet te hoeven worden verantwoord in de jaarrekening. Maar die grens blijkt nu in de werkelijkheid aardig dichtbij te komen, blijkt uit een recente brief aan de gemeenteraad: interne controle levert een foutbedrag door onrechtmatigheden bij de controle op aanbestedingen op van ruim 5,8 miljoen euro. Daarbij merken B&W op dat er inmiddels maatregelen zijn getroffen om de overschrijding in komende jaren te beperken of te voorkomen, maar dat dat afgelopen jaar nog niet altijd mogelijk was. ‘Uit oogpunt van continuïteit en contractuele verplichting was het geen optie de overeenkomsten abrupt te beëindigen. Waar dat wel mogelijk was hebben we contracten afgebouwd. En we zijn zeer terughoudend geweest met nieuwe inzet binnen deze contracten.’

Controle gestart

PwC is inmiddels begonnen met de accountantscontrole. ‘Pas na afloop van die controle wordt meer duidelijk wat de aard van de accountantsverklaring zal zijn. Blijft het totaal van aangetroffen onrechtmatigheden beneden genoemde 1 procent dan volgt in principe een goedkeurende accountantsverklaring. Maar omdat de door ons geconstateerde onrechtmatigheden die grens behoorlijk naderen, zal de accountant extra kritisch zijn op de kwaliteit en omvang van de door ons gedane controles. En mogelijk extra zekerheid wensen. Is die zekerheid er naar het oordeel van de accountant niet of onvoldoende dan volgt mogelijk een controleverklaring met beperking.’

PwC zelf probeert raads- en Statenleden in het algemeen handvatten te geven waarmee zij in hun rol beter kunnen omgaan met de jaarrekening; daartoe is online een overzicht gepubliceerd met vijf adviezen.