Arbeidsovereenkomst leidend, ex-werknemer heeft nog recht op bonus

Een voormalig werknemer heeft nog recht op een bonus (ruim 19.000 euro bruto met de wettelijke rente vanaf 1 maart 2022) over het jaar voordat hij ontslag had genomen, oordeelt de rechtbank Amsterdam. De werkgever vond dat hij op het moment dat de bonussen werden betaald ook nog in dienst moest zijn, maar daar gaat de kantonrechter niet in mee.

Personeelshandboek en arbeidsovereenkomst

De kantonrechter is met de ex-werknemer van oordeel dat hij op het moment van uitbetalen van de variabele beloning niet in dienst bij de werkgever hoefde te zijn om recht te hebben op een variabele beloning. De ex-werknemer heeft er namelijk terecht op gewezen dat artikel 7 van de arbeidsovereenkomst niet alleen de voorwaarden voor toekenning en berekening van de variabele beloning beschrijft, maar ook dat de variabele beloning bij einde dienstverband pro rata wordt berekend. In afwijking daarvan staat in het handboek dat een medewerker alleen recht op een winstuitkering heeft, als hij het jaar daarna op de uitkeringsdatum nog een dienstverband met de werkgever heeft. Ofwel, het recht op variabele beloning kan volgens de arbeidsovereenkomst ook bestaan over het jaar van de uitdiensttreding zelf, terwijl volgens het handboek geen recht op een winstuitkering in het jaar van uitdiensttreding zelf bestaat, maar alleen over het jaar ervoor. Artikel 7 van de arbeidsovereenkomst wijkt dus duidelijk af van het handboek.

Arbeidsovereenkomst bepalend

Op grond van artikel 18 van de arbeidsovereenkomst geldt dan de arbeidsovereenkomst en niet het handboek, oordeelt de kantonrechter. De ex-werknemer mocht uit artikel 7 van de arbeidsovereenkomst dus begrijpen dat hij de variabele beloning zou krijgen, voor zover hij die gedurende zijn dienstverband had opgebouwd en dat hij deze pro rata opgebouwde beloning ook zou ontvangen als hij op het moment van uitbetalen niet meer in dienst van de werkgever zou zijn. Nog los hiervan is het onduidelijk of het handboek eigenlijk wel ziet op het type bonus van variabele beloning. De term variabele beloning wordt daar namelijk niet gebruikt. Alleen de termen winstdeling, winstuitkering en bonus worden daar gebruikt.