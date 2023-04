Reiskostenvergoeding en duurzaam woon-werkverkeer

Duurzaamheid blijft een populair onderwerp. Het klimaatakkoord stelt bijvoorbeeld dat landen de CO2-uitstoot in 2030 met 1 megaton moeten verminderen. Om dit te bereiken moeten bedrijven met meer dan 100 werknemers vanaf 1 juli 2023 gegevens verstrekken over het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer. Dit artikel onderzoekt welke duurzame reisopties beschikbaar zijn en in hoeverre deze fiscaal worden gestimuleerd.



Met de fiets naar het werk

Voor woon-werkverkeer met de fiets zijn er verschillende manieren waarop werkgevers kunnen bijdragen:

Werkgevers kunnen de werknemer een fiets ter beschikking stellen door de fiets te kopen of te leasen. De werknemer mag de fiets onbeperkt privé gebruiken, maar krijgt een bijtelling van 7%. Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om de bijtelling te vergoeden via de werkkostenregeling. Het maakt voor deze regeling niet uit of de fiets alleen zakelijk of ook privé wordt gebruikt. In beide gevallen is het verplicht om de 7% bijtelling in aanmerking te nemen.

De werknemer kan zelf een fiets kopen. Werkgevers kunnen dan de aankoop van de fiets tot een bepaalde hoogte vergoeden binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Als de werknemer zelf een fiets koopt, kan de werkgever een onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,21 verstrekken voor woon-werkverkeer. Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om gebruik te maken van de cafetariaregeling. De werknemer ruilt dan een deel van het brutoloon in voor de vergoeding van de aanschaf van de fiets.

Werkgevers kunnen ook een renteloze lening verstrekken voor de aankoop van de fiets. Ook hier is het mogelijk om een onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,21 te verstrekken. Met deze onbelaste reiskostenvergoeding kan dan de lening worden afgelost.

Met het openbaar vervoer naar het werk

Werkgevers kunnen een NS-abonnement voor hun werknemers afsluiten en dit abonnement onbelast ter beschikking stellen. Als werkgevers een abonnement verstrekken met onbeperkt vrij reizen, hebben ze geen last van een bijtelling vanwege privégebruik.

Elektrische/waterstofleaseauto

Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om een elektrische- of waterstofleaseauto ter beschikking te stellen. De overheid stimuleert de lease van deze auto’s door het ontbreken van BPM of motorrijtuigenbelasting. Daarnaast is de bijtelling van deze auto’s lager dan die van benzine- of dieselauto’s. Als de werknemer een elektrische auto ter beschikking stelt en de bijtelling vanwege privégebruik van toepassing is, kan de werkgever ook een laadpaal belastingvrij vergoeden. Het is hierbij wel verstandig om een laadpaal te nemen met een aparte meter, zodat de verbruikte elektriciteit tegen de kostprijs kan worden doorberekend.

Overige aspecten duurzaamheid

Naast de fiscale aspecten die komen kijken bij duurzaam woon- werkverkeer kunnen er natuurlijk ook nog diverse andere redenen zijn om duurzaamheid op de agenda te zetten. Zonder volledig te zijn, vermelden we hier nog een aantal positieve aspecten van een duurzaam ondernemingsbeleid.

Een duurzame bedrijfsvoering kan bijdragen aan een positief imago van het bedrijf en daarmee ook het behoud van werknemers. Overheden en investeerders werken graag samen met duurzame organisaties. Duurzaam ondernemen leidt mogelijk tot kostenbesparing (bijvoorbeeld minder printen). Voor het verduurzamen van de onderneming zijn in bepaalde situaties subsidies beschikbaar.

Ymke Workum – Vink is manager bureau vaktechniek fiscaal bij Van Oers accountancy & advies