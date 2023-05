Op zondag 29 oktober kunnen accountants uit het hele land opnieuw strijden om de titel ‘Snelste accountant van Nederland’, tijdens de Van Oers Marathon Brabant in Etten-Leur. Voor de tweede keer is dit hardloopevenement in het najaar het decor van het Nederlandse kampioenschap voor accountants.

Accountants lopen zondag 29 oktober mee met de honderden andere deelnemers op de halve en hele marathon. Wel zijn ze herkenbaar als deelnemer aan het Nederlandse kampioenschap voor hardlopende accountants. De prijs voor de snelste accountant wordt op beide afstanden uitgereikt aan zowel vrouwen als mannen.

De Van Oers Marathon Brabant vindt jaarlijks plaats op de laatste zondag van oktober in Etten-Leur (Noord-Brabant). Het parcours van de halve en hele marathon brengt deelnemers door het prachtige buitengebied, inclusief bosgebied de Pannenhoef. De NBA is in Etten-Leur aanwezig om alle deelnemende accountants aan te moedigen.

Lid NBA

Accountants kunnen zich inschrijven voor de halve of hele marathon op www.marathonbrabant.nl. Vergeet daarbij niet om bij het inschrijfformulier de regel ‘Ik ben lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants’ aan te vinken.

Vorig jaar namen in totaal 27 lopers deel aan deze extra competitie voor accountants. Accountants- en advieskantoor Van Oers is naamgever en hoofdsponsor van de Marathon Brabant, die jaarlijks wordt gehouden op de laatste zondag van oktober.