‘WHOA is te complex en te duur’

De in 2021 ingevoerde Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) is nog geen denderend succes. Ondernemers kunnen vaak de advieskosten niet betalen, terwijl het traject wel dusdanig ingewikkeld is dat een adviseur noodzakelijk is. Dat schrijft de Telegraaf in een artikel waarin diverse bij WHOA-trajecten betrokken professionals aan het woord komen.

WHOA

Per 1 januari 2021 biedt de WHOA ondernemingen een extra mogelijkheid om een faillissement te voorkomen. Het doel van de wet is om ondernemingen met gezonde bedrijfsactiviteiten, die vanwege een zware schuldenlast failliet dreigen te gaan, te helpen met reorganiseren (herstructureren). Dankzij de WHOA-procedure kan de rechter een onderhands akkoord tussen een onderneming en zijn schuldeisers goedkeuren (homologeren), waarbij alle betrokken en niet betrokken schuldeisers aan het akkoord gebonden worden. Voorkomen kan worden dat een levensvatbaar bedrijf failliet gaat, omdat één schuldeiser dwarsligt.

Nadelen

In de praktijk is een ondernemer echter al snel enkele tienduizenden euro’s kwijt aan de begeleiding van het traject, geld dat er vaak simpelweg niet is. Een ander knelpunt is dat schuldeisers hun geld, als ze akkoord gaat met een lager bedrag dan de oorspronkelijke schuld, in het algemeen direct in z’n geheel betaald willen hebben. Ook daarvoor ontbreekt vaak het benodigde geld.

Weinig gebruikt

Uit Kamervragen bleek eind november al dat het nog niet echt stormloopt qua WHOA-trajecten. Eind oktober 2022 waren er pas slechts zo’n 260 startverklaringen voor een WHOA-traject gedeponeerd. De Haagse insolventieadvocaat Bruno Tideman (Cees advocaten) is door het kabinet aangesteld als aanjager aanpak problematische schulden van ondernemers. Hij vindt dat er voor het kleinere mkb en zzp’ers eenvoudigere regelingen moeten komen. “Wel zie ik mogelijkheden om het WHOA-traject voor het mkb toegankelijker te maken door de voorwaarden van het TOA-krediet aan te passen.” Het TOA (Time Out Arrangement)-krediet is bedoeld om ondernemers die het WHOA-krediet succesvol hebben doorlopen ademruimte te geven.

Bron:

‘Schuldakkoord is niet te betalen’