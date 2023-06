Man (34) aangehouden voor grootschalige fraude met omzetbelasting

De FIOD heeft dinsdag 30 mei een 34-jarige man uit de gemeente Noordoostpolder aangehouden. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrift en het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting.

De man is overgebracht naar het cellencomplex van het politiebureau in Apeldoorn. Zijn woning is doorzocht en er is beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie.

Het strafrechtelijk onderzoek startte na een melding van de Belastingdienst. De verdachte had voor meerdere vennootschappen valse aangiften omzetbelasting ingediend. Het vermoeden bestaat dat de man de vennootschappen oprichtte met uitsluitend het doel er omzetbelastingfraude mee te plegen. Het onderzoeksteam van de FIOD denkt dat de verdachte omzetbelasting terugvorderde waarop hij volgens de belastingwetgeving geen recht had. Om deze terugvordering te onderbouwen maakte de man vermoedelijk valse facturen, betalingsoverzichten en bankafschriften en leverde deze aan bij de Belastingdienst.

bron: FIOD