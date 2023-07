ICT en Kengetallen 2023 | Met Visionplanner Compilation je hele klantportfolio bedienen

Visionplanner en MLE introduceerden vorig jaar Visionplanner Compilation. De cloudoplossing voor het vervaardigen van de jaarrekening, SBR-rapportages en dossiervorming voor alle type rechtspersonen. De voordelen? Michiel Wijma, Director of Sales van Visionplanner legt uit.

Visionplanner begon ooit met het ontwikkelen van software voor dashboards en bouwde daar al haar producten omheen, waaronder Visionplanner Samenstel. “Deze oplossing richtte zich op de micro- en kleine entiteiten met een beknopte jaarrekening”, aldus Wijma. “MLE Samenstel legde daarentegen de focus op de entiteiten van IB-plus tot groot mét een geïntegreerde workflow en de optie voor een uitgebreid jaarrekeningrapport in een fraaie huisstijl.”

Het bleek een logische stap om beide oplossingen te combineren. Visionplanner is in 2020 overgenomen door Visma en MLE sloot later dat jaar aan bij de softwareleverancier uit Veenendaal. Wijma: “MLE heeft echt het dna van de accountant.Visionplanner is sterk in het ontwikkelen van webapplicaties. De combinatie van deze specialisaties leverde een uitstekende samensteloplossing op voor de accountancymarkt.”

Meer comfort

Het resultaat? Een flexibele en schaalbare samensteloplossing in de cloud, waarmee accountants- en administratiekantoren hun volledige klantportfolio kunnen bedienen. Wijma: “De schaalbaarheid zit vooral in de keuze dat je heel minimaal kunt rapporteren, maar ook een uitgebreid rapport kunt opmaken als de klant hierom vraagt. Van IB-plus tot groot en risicogericht of traditioneel; met Visionplanner Compilation kun je alle entiteiten aan en variëren in werkwijze. Gewoon het complete klantportfolio bedienen met één samenstelpakket.”

Tijdsbesparing

De software is samen met administratiekantoren en accountantskantoren ontwikkeld: “De adoptiegraad is daarbij ontzettend belangrijk. We hebben ook echt – naast de kennis die we al hadden – geprobeerd de manier van werken en denken zo goed mogelijk te doorgronden.” Bij software zoals die van Visionplanner Compilation moet de logica er vanaf spatten, vindt Wijma: “Neem de muis-beeldschermcoördinatie. Als je die goed hebt ingeregeld, dan kun je daarmee ontzettend veel tijd én frustratie besparen.”

“Je hoeft niet meer te kiezen voor twee of drie pakketten, dat is echt uniek in de markt” – Michiel Wijma

Visionplanner heeft gebruikers, ontwikkelaars en user-experience-experts in één ruimte bij elkaar gebracht om te komen tot een ‘ultieme’ workflow. “De input uit de gesprekken bleek erg waardevol te zijn”, zegt Wijma: “We dachten bijvoorbeeld altijd dat het wisselen tussen verschillende entiteiten het best onderin op het scherm kon plaatsvinden. Uit de inzichten die er zijn opgehaald, bleek de ideale plek echter links- of rechtsbovenaan te zitten. Deze werkwijze heeft er ook toe geleid dat alle functies met een minimaal aantal muisklikken zijn te gebruiken.”

De vertaalslag van regelgeving en XBRL naar een pragmatische workflow voor accountants is een expertise die niet zomaar is te kopiëren. Wijma: “Het is de kunst de wereld van de accountancy te vertalen naar een te programmeren, eenvoudige, schaalbare workflow. Dat is zeer complex. We hebben daarom ook twee type developers ingeschakeld. Developers die denken in programmeertaal én developers met een accountancyachtergrond. Op die manier konden we écht tot in detail toewerken naar een getailorde workflow. Recent zei een gebruiker van ons dat het leek ‘alsof de software door een accountant was gemaakt’. Dat is natuurlijk het grootste compliment dat we kunnen krijgen na zo’n intensief traject.”

Heden, verleden en toekomst

Visionplanner ontwikkelt op dit moment software voor het rapporteren over het verleden, het heden en de toekomst: “De jaarrekening is bedoeld om terug te kijken op de prestaties van het afgelopen jaar, er lessen uit te trekken en te voldoen aan de verplichtingen die de wet- en regelgeving stelt. Via tussentijdse rapportages houdt een kantoor meer de vinger aan de pols bij zijn klanten. Visionplanner biedt hiervoor ‘Insights’.” Met Insights zijn ook prognoses te maken, al dan niet door scenario’s te gebruiken: “Nieuw is het maken van vergelijkingen over het heden. Daarvoor hebben we Visionplanner Benchmark ontwikkeld. Via Insights zijn benchmarks te maken voor bedrijven actief in bijna alle sectoren. Daarmee is Visionplanner uitgegroeid tot een leverancier van fullservice rapportagesoftwareleverancier voor accountants- en administratiekantoren.”

Digitale assistent

Visionplanner blijft innoveren, zo wordt er al volop getest met een digitale assistent: “Dit idee is ontstaan na een interne hackathon.” Het idee is dat de assistent met tekstvoorstellen komt op basis van analyses uit de gemaakte dashboards. “De accountant besteedt relatief veel tijd aan het uitleggen van ontwikkelingen in cijfers en ratio’s binnen jaarrekeningen en dashboards”, zegt Michiel. “Tijdens de hackathon hebben we daarom geëxperimenteerd met het toepassen van AI in onze mobiele app. Hiermee heeft de ondernemer de accountant altijd in zijn broekzak. Met een druk op de knop krijgt hij uitleg over de ontwikkeling van cijfers en ratio’s, ook buiten de kantoortijden van de accountant. Een aantal klanten werkt er al mee en de eerste geluiden zijn positief.”

Deze bijdrage komt uit de tweede editie van het AV-magazine met het thema ICT en Kengetallen. Dit magazine is verschenen in juni 2023. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av2-2023-ict-en-kengetallen/