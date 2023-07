SRA kritisch op kwartiermakers over regeldruk

SRA is niet te spreken over de constatering van kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn dat accountantskantoren geen signalen afgeven over toenemende regeldruk als gevolg van maatregelen in het Wetsvoorstel toekomst accountancysector. De beroepsorganisatie zegt ‘uiterst verbaasd’ te zijn over deze stellingname. Daarbij wordt er op gewezen dat SRA en andere partijen zoals MKB-Nederland en Ondernemend Nederland vanaf september 2021 wel degelijk hebben aangegeven ‘zich ernstig zorgen te maken over de effecten en implicaties van de (stapeling van) maatregelen uit het wetsvoorstel en de regeldruk (administratieve lasten, nalevingskosten, toezichtkosten) die dat met zich meebrengt voor reguliere vergunninghouders én ondernemers.’

Voortgangsrapportage

Minister Kaag van Financiën stuurde afgelopen vrijdag de zesde voortgangsrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector naar de Kamer, voorzien van een begeleidende brief van eigen hand. Naast andere onderwerpen gaan De Vries en Fonteijn in hun rapportage ook in op ‘de klachten over administratieve lastendruk voor het mkb’ die voortvloeien uit de voorgestelde maatregelen uit het Wetsvoorstel toekomst accountancysector: ‘Ons is gebleken dat men over het algemeen deze klachten niet goed kan plaatsen. Wij hebben geen concrete voorbeelden gehoord van toenemende regeldruk als gevolg van de maatregelen in het wetsvoorstel. Wel hebben wij signalen gekregen over regeldruk die samenhangt met andere controleactiviteiten van accountants, zoals het toezicht op de uitvoering van de NOW. Deze activiteiten staan echter los van de wettelijke controle, waarop de maatregelen in het wetsvoorstel zien.’

Voorstellen nog geen praktijk

SRA wijst er op dat accountantskantoren op dit moment ook nog helemaal geen gevolgen van de wet kunnen ervaren en stelt dat bij veel partijen wel degelijk de verwachting bestaat dat de regeldruk fors zal toenemen. ‘SRA benadrukt dat kantoren en ondernemers op dit moment nog geen verhoogde regeldruk en kosten kunnen ervaren, simpelweg omdat de maatregelen uit het Wetsvoorstel toekomst accountancysector voorstellen zijn; Het wetsvoorstel moet nog naar de Tweede Kamer worden gestuurd en een parlementair proces doorlopen. In dat proces kunnen voorstellen nog worden aangepast. Het kan niet van kantoren worden verwacht dat zij voorsorteren op voorstellen van nog niet concrete maatregelen die nadrukkelijk ingrijpen in de dagelijkse praktijk van mkb-kantoren.’