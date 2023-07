DPA en Tikl starten dienst voor Wwft-klantonderzoek

Consultant/detacheerder DPA en het op compliance gerichte softwarebedrijf Tikl gaan bedrijven samen een dienst bieden die hun het Wwft-klantonderzoek uit handen neemt.

Er zijn zo’n 55.000 ondernemingen die moeten voldoen aan de Wwft en klantonderzoek moeten doen. ‘Een groot deel van deze organisaties heeft de Customer Due Diligence (CDD) nog niet op orde, maar verschillende trends zorgen ervoor dat hier verandering in zal moeten komen’ aldus Tom Lansink van DPA. ‘Allereerst verschuift de aandacht van toezichthouders. Om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, zijn die begonnen bij de banken. Nu die het op orde beginnen te krijgen, gaan ze het toezicht op andere delen van de keten verscherpen. Ten tweede willen ondernemers zelf ook duurzaam handelen. Als je veertig klanten hebt, dan wil je wel dat dit veertig betrouwbare klanten zijn.’

Tool checkt klantdossiers

DPA en Tikl bieden nu tooling om klantdossiers te onderzoeken en te checken op volledigheid. ‘In het systeem zitten alle acht stappen die onderdeel zijn van Wwft-cliëntenonderzoek. Wat we kunnen en mogen automatiseren is geautomatiseerd’, aldus Frans Kloosterman, medeoprichter van Tikl. DPA helpt bedrijven bij het in kaart brengen van problemen in de bestaande CDD, het maken van een plan van aanpak, eventueel herstelwerk, permanente educatie en werving van medewerkers.