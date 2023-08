Hof buigt zich over vergoeding voor inleveren leaseauto tijdens ziekte

De werknemer heeft geen recht op een vergoeding voor het inleveren van een leaseauto tijdens ziekte, oordeelt Hof ‘s-Hertogenbosch.

In deze zaak gaat het om het volgende. De arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever is beëindigd. Dat staat niet ter discussie. Het hof is van oordeel dat de werkgever niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nagelaten en dat de werknemer geen billijke vergoeding toekomt. De werknemer komt ook geen vergoeding toe voor het inleveren van zijn leaseauto tijdens ziekte.

De werkgever hoeft de werknemer geen vergoeding te betalen voor het verlies van het privégebruik van de leaseauto, ook niet op grond van de arbeidsovereenkomst en ook niet op het beginsel van goed werkgeverschap.

In hoger beroep

In hoger beroep richt een grief van de werknemer zich op een vergoeding wegens het inleveren van de leaseauto. De grief richt zich tegen het oordeel van de kantonrechter dat geen rechtsgrond bestaat tot betaling van een vergoeding door de werkgever aan de werknemer voor het innemen van de leaseauto.

Compenseren voor verlies leaseauto

Volgens de werknemer heeft de werkgever weliswaar het recht om bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer de leaseauto in te nemen, maar ontslaat dat de werkgever niet van de verplichting om de werknemer voor het verlies van de leaseauto te compenseren.

Beloningsafspraak gemaakt

De werkgever heeft met de werknemer, door privégebruik toe te staan, ook een beloningsafspraak gemaakt. Primair verzoekt de werknemer betaling van een vergoeding voor de privécomponent van de leaseauto op grond van de arbeidsovereenkomst gelijk aan de fiscale bijtelling van € 319,- per maand, en subsidiair op grond van het beginsel van goed werkgeverschap.

Arbeidsvoorwaardenreglement

Het hof stelt bij de beoordeling van deze grief het volgende voorop. In artikel 16 van bijlage I behorend bij het op de arbeidsovereenkomst van de werknemer van toepassing zijnde arbeidsvoorwaardenreglement is bepaald:

‘(…) Tijdens arbeidsongeschiktheid/afwezigheid heeft B.V. het recht om bepaalde vergoedingen stop te zetten of bedrijfsmiddelen in te nemen, zoals o.a. telefoonkosten- vergoeding, bedrijfsauto, reiskostenvergoeding woon-werk en onkostenvergoeding (…)’.

Recht op financiële compensatie?

Tussen partijen is niet in geschil dat de werkgever op grond van art. 16 van de bijlage het recht heeft om bij arbeidsongeschiktheid van een werknemer de leaseauto in te nemen, zoals in het geval van de werknemer is gebeurd. Zij verschillen van mening over de vraag of de werknemer recht heeft op een financiële compensatie voor het gemis van de auto.

Bewoordingen bepaling van doorslaggevende betekenis

Gesteld noch gebleken is dat bij de totstandkoming van art. 16 van de bijlage individuele werknemers betrokken zijn geweest, zodat dit artikel moet worden uitgelegd naar objectieve maatstaven, waarbij de bewoordingen van de bepaling in beginsel van doorslaggevende betekenis zijn (de zogenaamde cao-norm).

Compensatie niet uit art. 16 van bijlage op te maken

Uit art. 16 van de bijlage is niet op te maken dat de werknemer, als de werkgever gebruik maakt van haar recht om de ter beschikkingstelling van de leaseauto wegens arbeidsongeschiktheid te stoppen, gecompenseerd moet worden voor het verlies van het privégebruik van de leaseauto. Ook overigens is dit niet gebleken.

Fiscale bijtelling verviel

Nadat de werkgever niet langer verplicht was om de leaseauto aan de werknemer ter beschikking te stellen en de werknemer de leaseauto had ingeleverd, viel de leaseauto buiten het loon in de zin van het BW en kwam de fiscale bijtelling van € 319,- per maand bij zijn loon, waarover hij inkomstenbelasting moest betalen, te vervallen (art. 7:629 lid 1 BW en art. 7:617 lid 1 onder a en b BW).

Privégebruik leaseauto is geen loon

Het privégebruik van een leaseauto, waarvan is overeengekomen dat deze op enig moment moet worden ingeleverd tijdens arbeidsongeschiktheid, valt niet onder loon in de zin van art. 7:629 BW (zie ook Hof Den Haag 13 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:1577).

Werkgever hoeft geen vergoeding betalen

De werkgever is dan ook niet gehouden om aan de werknemer een vergoeding te betalen voor het verlies van het privégebruik van de leaseauto, noch op grond van de arbeidsovereenkomst, noch op het beginsel van goed werkgeverschap. Grief 11 slaagt niet.

Uitspraak Hof ‘s-Hertogenbosch, 24 augustus 2022, ECLI:NL:GHSHE:2023:2741