Gemengde signalen AFM over effect private equity op wettelijke controle

Private equity werkt negatief uit op de kwaliteit van de wettelijke controle, schrijft de AFM in het nieuwe rapport Trendzicht 2024. Even verderop in het rapport wordt dat echter weer genuanceerd: het effect moet nog worden bezien.

Trends

De toezichthouder benoemt in het rapport diverse trends in de accountancy, zoals: “Het accountantsberoep wordt sterk beïnvloed door de groeiende digitale samenleving, meer ketenafhankelijkheid en hierdoor snelle veranderingen in de aard van de gecontroleerde onderneming.” En: “Het personeelstekort in de accountancysector neemt verder toe, terwijl het aantal instellingen stijgt waarop een wettelijke controle van toepassing is. […] Het risico van een tekort aan personeel en een stijgende vraag is dat een accountantscontrole minder toegankelijk wordt.” Ook wijst de toezichthouder op het belang van aandacht voor continuïteitsrisico’s: “Mede door de sterk gestegen energieprijzen, hogere loonkosten en terugbetaling van de coronasteun blijft aandacht voor continuïteitsrisico’s in de verslaggeving en controle van belang.”

Private equity

“Door de vergrijzing in de accountancysector en toenemende eisen vanuit wetgeving” vindt er bovendien consolidatie plaats, waarin private-equitypartijen een rol spelen. De toezichthouder toonde zich daar eerder voorzichtig kritisch over. In het nieuwe rapport lijkt de AFM enigszins gemengde signalen af te geven over PE in de accountancy. Onder het kopje ‘risico’s’ is de toezichthouder namelijk ronduit negatief over het effect van PE op de kwaliteit van de wettelijke controle: “Tot slot zien we druk op de toegankelijkheid van de wettelijke controle, onder andere door personeelstekorten. De ontwikkelingen die als reactie hierop plaatsvinden, zoals de instroom van private equity in het segment van organisaties met een reguliere vergunning en toezichtarbitrage bij de Organisaties van Openbaar Belang (OOB), werken negatief uit op de kwaliteit van de wettelijke controle.”

Even verderop in het rapport stelt de AFM echter dat het effect van PE op de wettelijke controle nog moet worden bezien: “Private-equitypartijen zouden interesse hebben in accountantskantoren vanwege de recessiebestendige en voorspelbare aard van de sector. Betrokkenheid van private equity zou, naar eigen zeggen, ten opzichte van het partnermodel ook beter in staat zijn om het beroep aantrekkelijker te maken voor jonge mensen. We staan echter aan het begin van deze trend en daardoor hebben we nog beperkt inzicht in de mogelijke effecten en de daarmee samenhangende risico’s. De AFM beziet deze ontwikkeling tegen de achtergrond van de al langer lopende discussie over de structuur van de accountancysector en mogelijke negatieve prikkels voor het borgen van de controlekwaliteit. Het is belangrijk dat betrokkenheid van private-equitypartijen geen (additionele) commerciële prikkels introduceren (sic) die ten koste gaan van het verbeteren van de controlekwaliteit.”

Rapport Trendzicht 2024