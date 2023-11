Na twee jaar weer terug op het honk

Dennis Nijkamp werkte al bijna dertien jaar bij KRC Van Elderen toen hij in 2021 besloot ergens anders te gaan werken. “Als ik het nu niet doe, komt het er niet meer van”, dacht hij toen. Hij werd teamleider finance bij een bedrijf in Zwolle. Een leerzame tijd, maar na 2 jaar keerde hij toch terug naar KRC Van Elderen in Ommen. Waarom? Dennis Nijkamp vertelt.

“De voornaamste reden van mijn overstap was dat ik eens aan de andere kant van de tafel wilde zitten. Als mkb-adviseur kom je bij veel bedrijven en kijk je overal als het ware in de keuken. Ik wilde een eigen keuken. Alle ins en outs van één bedrijf weten. Dat was heel leerzaam, want je leert echt het reilen en zeilen binnen zo’n bedrijf. En ook leuk om weer andere collega’s te leren kennen. Maar die eigen keuken heeft als keerzijde dat het toch wat eentonig wordt. Je werk bestaat uit meer herhalende werkzaamheden, maar ik dacht er zeker nog niet aan om weg te gaan.”

Plek vrij in Ommen

“Totdat ik werd gebeld door een oud-collega van KRC Van Elderen. Er kwam een plek vrij in Ommen en mijn naam was gevallen dus ze wilden eens polsen hoe ik erin stond. Of ik interesse had om terug te komen. Ik was niet direct enthousiast, maar praten kan altijd. En dat praten heb ik gedaan. Het voelde direct weer heel goed.”

“Na precies twee jaar – op 1 september ben ik gestart – kwam ik hier weer binnenlopen. De collega’s in Ommen maken het bijzonder om hier te werken. We zijn met zo’n 25 mensen en natuurlijk heb je met de een meer dan met de ander. Dat kan ook niet anders. Door de bank genomen is de sfeer heel goed en open. Ik heb echt fijne mensen om me heen.”

Veel kennis in huis

Hij was voorheen mkb-adviseur binnen de samenstelpraktijk en dat is hij nu weer. Hoe reageerden de klanten? “Heel leuk! Ik heb deels nieuwe klanten en deels mijn oude klanten weer terug. De uitdaging zit ‘m erin dat je in dit vak bij moet blijven. De wet- en regelgeving verandert continu dus de advieskant van het werk ook. Je moet je kennis op peil houden. Doordat ik weer met al die verschillende keukens te maken heb, moet je overal van op de hoogte zijn. Dat houdt het werk interessant. Doordat we nog drie andere kantoren hebben, is er heel veel kennis in huis bij KRC Van Elderen. Als ik collega’s nodig heb van de controleafdeling, personeelszaken of corporate finance, dan weet ik ze te vinden. Je kan altijd bij een collega aankloppen om te sparren.

“Waar ik over vijf jaar sta? Zover kijk ik niet vooruit. Ik vind de fijne continuering belangrijk. Je kan hier flexibel je werk indelen en dat is prettig met 4 kinderen. Als ik eerst de kinderen naar school breng, dan is dat prima. Of als thuiswerken beter uitkomt, dan doe ik dat. Dat was voorheen ook al zo hoor.”

Leuk en uitdagend

“Het is een leuk en uitdagend vak. Dat wil ik jonge studenten graag meegeven. Het is een mooie mix tussen jouw kennis en het menselijk contact. En al die verschillende keukens zijn toch heel leuk. Vaak krijg ik een rondleiding als ik bij een nieuwe klant kom en dan leer je veel van zo’n bedrijf.”

Met een knipoog: misschien zit Dennis Nijkamp hier wel tot aan zijn pensioen. “Wie zal het zeggen, haha. We gaan ’t zien. Voor nu zit ik hier weer helemaal op m’n plek.”

