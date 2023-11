Van Oers wint SDU Tax Innovator Award

Tijdens het SDU-event ‘De Waardefabriek’ over innovatie en duurzaamheid heeft directeur innovatie bij Van Oers Accountancy & Advies, Jeroen Mathijssen, de Tax Innovator Award in ontvangst mogen nemen.

De jury concludeert in haar juryrapport: “Van Oers heeft niet alleen de huidige normen in de branche overtroffen, maar hun integrale benadering van innovatie als strategisch onderdeel van een langetermijnvisie met bijbehorende projectorganisatie, illustreert hun vastberadenheid om de mogelijkheden van technologie volledig te benutten. Hun impact op zowel klanten als de sector als geheel rechtvaardigt hun positie als de onbetwiste winnaar van de Tax Innovator Award 2023.”

Belangrijke katalysator

Innovatie is een strategische pijler voor de organisatie en een belangrijke katalysator om de klantdienstverlening doorlopend te verbeteren en te vernieuwen. Van Oers heeft een dedicated directeur Innovatie om alle innovatietrajecten, onder andere voor de fiscale praktijk, als kartrekker te initiëren en regisseren. Mathijssen: “Wij boeken hiermee succes door te werken in multidisciplinaire projectteams met een datafiscalist, data-analisten, applicatiebeheerders en projectmanagement.”

Reductie van handmatige handelingen

Door een slimme procesoptimalisatie en robotisering met Power Automate heeft Van Oers met succes handmatige handelingen gereduceerd. De directeur innovatie zegt hier het volgende over: “Deze aanpak heeft niet alleen de efficiëntie van ons kantoor vergroot, maar heeft ook geleid tot een aanzienlijke vermindering van foutmarges.”

Proactieve advisering door data-analyse

“Wij zetten data-analyse in om klanten proactief te adviseren, bijvoorbeeld bij de gewijzigde grensbedragen excessief lenen, en voor het tijdig aanpassen van voorlopige aanslagen”, geeft Mathijssen aan. Op dit moment loopt binnen Van Oers een project voor het moderniseren van aangiften Inkomsten belasting, waarbij technologieën als Power Automate en Power BI worden gecombineerd. “Wij bieden door het gebruik van data-analyse en procesautomatisering veel toegevoegde waarde aan onze klanten. Een voorbeeld is de automatische signalering van klanten die recht hebben op tegemoetkoming in de energiekosten (TEK-regeling). Ook gebruiken wij data om de voorlopige aanslagen voor de Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting tijdig te kunnen bijstellen voor klanten ter voorkoming van rente.”

Toekomstgerichte infrastructuur

Mathijssen’s visie op toekomstige ontwikkelingen, waarin een infrastructuur wordt gebouwd om advieskracht voortdurend te vergroten door databronnen te consolideren in een datawarehouse, laat zien dat Van Oers inzet op een langetermijnvisie. Dit doet Van Oers door datagedreven adviseren stap voor stap onderdeel te laten uitmaken van de adviespraktijk.

Toewijding aan talentontwikkeling

Innovatie is voor Van Oers ook van belang voor het aantrekken van nieuw talent. Mathijssen vertelt: “Samenwerking met opleidingsinstellingen en actieve betrokkenheid van studenten in het innovatieprogramma zorgt voor de ontwikkeling van de volgende generatie (advies)experts.”