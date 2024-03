Waarom kiezen voor gespecialiseerde dashboardsoftware?

Ondernemers zien actueel financieel inzicht tegenwoordig niet alleen als nuttig, maar als essentieel voor het sturen van hun bedrijf. Hoewel sommigen zich misschien nog niet bewust zijn van deze behoefte, kunnen accountants en boekhouders cruciale ondersteuning bieden. Dashboards uit boekhoudsoftware bieden een eerste inzicht, maar voor diepgaande analyses en gepersonaliseerd advies zijn geavanceerdere financiële tools nodig.

Een van de grootste voordelen van geavanceerde financiële dashboards is de mogelijkheid om maatwerkrapportages te bieden. Dit stelt kantoren in staat om zich te onderscheiden via gepersonaliseerde financiële presentaties. De flexibiliteit om dashboards aan te passen, eigen templates te ontwikkelen, en specifieke dashboards voor individuele klanten te maken, biedt een aanzienlijke meerwaarde.

Waarom wil je dit?

1. Concurrentievoordeel

In een competitieve markt, bieden geavanceerde dashboards de mogelijkheid om je te onderscheiden door rapportages die zowel op maat gemaakt als vol inzichten zijn.

2. Betere besluitvorming

Snelle toegang tot gegevens stelt accountants in staat om op basis van de meest actuele informatie beslissingen te nemen en te adviseren.

3. Hoge klanttevredenheid

Ondernemers die realtime inzicht krijgen, zijn meer tevreden over hun accountant en blijven klant. Zij kunnen zich blijven focussen op waar ze goed in zijn, terwijl hun accountant helpt om kosten te besparen of groeikansen te signaleren.

Van cijfers naar inzicht

Het omzetten van cijfers naar inzicht is een belangrijke stap om strategische beslissingen te ondersteunen. Geavanceerde dashboards gaan verder dan alleen het visualiseren van cijfers; ze integreren met benchmark data en bieden uitgebreide functies om een dieper inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een onderneming. Dit omvat het vergelijken van actuele cijfers met begrotingen, het maken van prognoses, en het integreren van niet-financiële cijfers voor een compleet beeld van de situatie binnen de onderneming.

Zekerheid en betrouwbaarheid

Een ander belangrijk aspect van financiële dashboards is de mogelijkheid om de betrouwbaarheid van de gepresenteerde cijfers te waarborgen. Door perioden af te schermen totdat alle boekingen zijn verwerkt, garanderen deze systemen dat de gepresenteerde cijfers altijd juist en volledig zijn. Dit verhoogt het vertrouwen in de financiële rapportages en ondersteunt de integriteit van het advies.

AI-assistenten

De introductie van geavanceerde AI-assistenten in financiële dashboards markeert een nieuwe fase in financiële analyse en advies. Deze assistenten kunnen complexe financiële analyses uitvoeren met slechts één druk op de knop, waardoor accountants gedetailleerd advies kunnen geven en zelfs kwalitatieve controles op administraties kunnen uitvoeren. Dit niveau van ondersteuning en efficiëntie was voorheen ondenkbaar

Conclusie

In de huidige markt is het ontzettend belangrijk om klanten inzicht te geven dat precies op hen is afgestemd. Dankzij geavanceerde financiële dashboards kunnen accountants- en administratiekantoren verder kijken dan wat standaard boekhoudpakketten bieden. Deze technologieën omarmen betekent dat je veel meer waarde kunt toevoegen voor je klanten. Je tilt je dienstverlening naar een hoger niveau en positioneert je kantoor als een leider in financieel inzicht. Je klanten zullen dit waarderen.

Visionplanner biedt met Visionplanner Insights geavanceerde rapportagesoftware die naadloos integreert met boekhoudsoftware, salaris- en hrmsoftware. Ook is het mogelijk om operationele data mee te nemen in de rapportages. De software bevat 40 standaard en branche dashboards, waardoor eigen rapportages bouwen vaak niet hoeft maar wel mogelijk is. In het e-book lees je meer over de toegevoegde waarde ten opzichte van dashboards uit een boekhoudpakket.

Download het e-book