Langverwachte box 3-arresten Hoge Raad toch al in juni

De Hoge Raad doet donderdag 6 juni uitspraak in vijf zaken over de heffing van inkomstenbelasting in box 3 na invoering van de Wet rechtsherstel Box 3.

Dat heeft de hoogste rechtsinstantie donderdag aangekondigd. Het gaat om de zaken waarin advocaat-generaal Wattel op 1 september 2023 (zaak 23/00653 en zaak 23/00654, ECLI:NL:PHR:2023:655) en advocaat-generaal Pauwels op 22 december 2023 (zaak 23/00771, ECLI:NL:PHR:2023:1191 en zaak 23/00989, ECLI:NL:PHR:2023:1192) en op 9 februari 2024 (zaak 22/04676, ECLI:NL:PHR:2024:133) de Hoge Raad adviseerden.

Eerder dan verwacht

De uitspraken komen eerder dan verwacht, want aanvankelijk zou de Hoge Raad pas in september met meer duidelijkheid komen. Het gaat er om dat het rechtsherstel dat na het kerstarrest werd geboden aan spaarders mogelijk nog steeds als onvoldoende zal worden beoordeeld. Het werkelijke rendement kan daar namelijk nog altijd van afwijken. Voor de overheid zou dat een flinke financiële tegenvaller kunnen gaan betekenen. Het kabinet wil dat er vanaf 2027 een nieuw box 3-stelsel komt waarbij wel op basis van werkelijk rendement wordt geheven.