Onderzoeken naar examenfraude leiden tot vragen over toets belastingadviseurs

Leden van de NOB moeten sinds vorig jaar jaarlijks deelnemen aan een e-learning die onderdeel uitmaakt van de jaarlijkse PE-verplichting. ‘Het doel is dat de leden de inhoud van de Code of Conduct en de NOB Tax Principles kennen zodat zij hun werkzaamheden naar de geldende standaarden uitvoeren. Wordt de e-learning niet voltooid, dan wordt niet voldaan aan de jaarlijkse PE-verplichting en treedt het PE-sanctiebeleid in werking’, zo licht de beroepsorganisatie toe.

Wordt e-learning ook onderzocht?

De berichtgeving over fraude met toetsen en examens bij accountantsorganisaties heeft veel belastingadviseurs ongerust gemaakt, zo blijkt. ‘Ons bereiken via verschillende wegen vragen over de verplichte jaarlijkse e-learning inclusief de kennistoets. De vraag is met name hoe deze e-learning te kwalificeren in het licht van de onderzoeken die kantoren waar wordt samengewerkt met accountants op uitdrukkelijk verzoek van de AFM momenteel doen naar examenfraude binnen hun organisatie. Aanvankelijk ging het uitsluitend om onderzoeken bij OOB-vergunninghouders; inmiddels heeft de AFM ook andere accountantsorganisaties gevraagd te onderzoeken of er examenfraude heeft plaatsgevonden. Zo’n onderzoek strekt zich vaak ook uit over de belastingadviseurs werkzaam bij deze organisaties, waardoor de vraag opkomt of de e-learning hier onderdeel van moet zijn.’

Beginverklaring

Met ingang van dit jaar is een ‘beginverklaring’ opgenomen in de e-learning, waarin de spelregels worden uitgelegd. ‘De NOB meent dat deze beginverklaring in lijn is met hetgeen is beoogd vanaf het moment van de invoering van de e-learning voor de NOB-leden.’ Duidelijkheid kan de organisatie echter niet geven. Die stelt dat het niet aan haar is om te bepalen of de e-learning wel of niet valt onder de definitie van een examen zoals die door de AFM gebruikt wordt.