Benchmark Kantoorcijfers weer van start

Ruim 700 accountantskantoren en ruim 1.000 administratiekantoren hebben een uitnodiging voor deelname ontvangen. De benchmark biedt een representatief inzicht in de prestaties van het eigen kantoor en die van concurrenten. Onderwerpen als kantoorexploitatie, tarieven, vergelijkingen, trends & ontwikkelingen, vergrijzing, adviesomzet en investeringen komen aan bod.

Inzien resultaten

De resultaten van de benchmark zijn kosteloos en op verzoek in te zien door de deelnemers. Tot 1 september hebben de kantoren de tijd om de vragenlijst voor de benchmark ‘Kantoorcijfers 2024’ online in te vullen. Na deze periode worden alle gegevens geanalyseerd en de uitkomsten gedeeld met de deelnemers.

Zelf analyses maken

Deelnemers hebben de mogelijkheid om zelf te bepalen welke cijfers ze willen bekijken door middel van verschillende selectiecriteria zoals kantoorgrootte, regio en soort kantoor. Hiermee kunnen kantoren hun positie vergelijken met die van hun concurrentie en verbeterpunten identificeren. Ook kunnen meerdere analyses gemaakt worden om de resultaten en mogelijkheden vanuit diverse invalshoeken te beoordelen.

Aangesloten Fiscount- en NOAB-kantoren die niet deelnemen, ontvangen in het najaar een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies van de benchmark.

Over NOAB en Fiscount

De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen is een branchevereniging met ruim 1.000 aangesloten kantoren. Deze aangesloten administratie- en belastingadvieskantoren bedienen tezamen ongeveer 175.000 ondernemers in het mkb-segment. Sinds 1989 is Fiscount hét kennis- en adviescentrum voor de accountancybranche in Nederland. Fiscount biedt haar ruim 700 aangesloten kantoren (met nog eens 500 nevenvestigingen) primair ondersteuning op terreinen die deze kantoren zelf niet, of onvoldoende, in huis hebben.