Aantal aanmeldingen zonnepaneelhouders KOR drastisch gedaald

Staatssecretaris Van Rij informeert de Tweede Kamer over het nul-tarief op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

Per 1 januari 2023 is een btw-nultarief ingevoerd op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Het doel van het nultarief is de maatschappelijke complexiteit en de bijbehorende administratieve lasten voor zonnepaneelhouders en uitvoeringslast voor de

Belastingdienst te verminderen. Daarnaast wil het demissionaire kabinet (bijkomende) investeringen in zonnepanelen en zonnepanelen als dakbedekking stimuleren. Een jaar later is het tijd, zoals ook in het wetsvoorstel staat opgenomen, om te monitoren of de maatregel uitwerkt zoals verwacht.

Aantal aanmeldingen zonnepaneelhouders KOR

Sinds de inwerkingtreding van het btw-nultarief voor zonnepanelen op of bij woningen per 1 januari 2023 is het aantal aanmeldingen van zonnepaneelhouders in de kleine ondernemingsregeling (KOR) drastisch afgenomen. In totaal zijn er in 2023 70.839 aanmeldingen geweest, in 2022 bedroeg dit nog 355.434. In 2024 hebben nog maar 1.057 zonnepaneelhouders een aanmelding gedaan. Met de afname van het aantal aanvragen is een groot stuk van de complexiteit en de daarbij behorende

uitvoeringslast bij de Belastingdienst afgenomen, aldus de staatssecretaris van Financiën, Fiscaliteit en Belastingdienst, Marnix van Rij. Het is volgens hem nog wel te vroeg om een kwantitatief beeld van de afname te schetsen. Er is namelijk nog een grote groep bestaande zonnepaneelhouders die bij de Belastingdienst is geregistreerd.

Gevolgen uitvoeringspraktijk

Zoals verwacht heeft de introductie van het btw-nultarief geleid tot een aanzienlijk lager aantal verzoeken bij de Belastingdienst van zonnepaneelhouders om registratie als btw-ondernemer en teruggaaf van

btw. Daarmee is een groot stuk van de complexiteit en de daarbij behorende uitvoeringslast bij de Belastingdienst afgenomen. Maar ook hier vindt Van Rijn het nog te vroeg om een kwantitatief beeld van de afname te schetsen in verband met het feit dat er nog een grote groep bestaande zonnepaneelhouders bij de Belastingdienst is geregistreerd.

Verlichting administratieve lasten huishoudens

Het invoeren van een nultarief zou naar verwachting leiden tot een verlichting van administratieve lasten voor huishoudens en de Belastingdienst en extra stimulering van investeringen in zonnepanelen. Volgens de staatssecretaris is het niet mogelijk om met de beschikbare gegevens de effecten van het nultarief te kwantificeren. In zijn Kamerbrief schrijft hij: “Zoals hierboven aangegeven zijn er slechts in beperkte

mate gegevens beschikbaar over de installaties van zonnepanelen en de kosten daarvan. Daarnaast kan het effect van het nultarief niet geïsoleerd worden van andere marktontwikkelingen. De prijs van zonnepanelen is bijvoorbeeld beïnvloed door de sterk fluctuerende prijs van grondstoffen. Tot slot is het daardoor ook niet mogelijk om een betere inschatting te maken van het budgettaire belang. De

oorspronkelijke raming voor de kosten van het invoeren van een btw-nultarief bedraagt op € 31 mln. per jaar.”