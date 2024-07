Wat zijn de meest gestelde vragen over duurzaamheidsrapportage?

Duurzaamheidsverslaggeving is een belangrijk onderwerp voor elke ondernemer, inclusief de mkb-ondernemer. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) maakt het namelijk onvermijdelijk dat je er vroeg of laat mee te maken krijgt.

Door deze richtlijn stellen bijvoorbeeld ketenpartners steeds vaker CSRD-gerelateerde vragen. Een goed opgesteld duurzaamheidsverslag komt dan van pas. Het is geen eenvoudige taak, dat beseffen wij ook. Daarom staan wij klaar om te helpen, te beginnen met antwoorden op de meest gestelde vragen over duurzaamheidsrapportage.

CSRD: wat is het?

CSRD staat voor Corporate Sustainability Reporting Directive. Dit is een richtlijn van de EU die bedrijven verplicht om in hun bestuursverslag te rapporteren over hun impact op mens en milieu. Met als doel het vergroten van de transparantie over duurzaamheidsinspanningen van bedrijven en organisaties en het verbeteren van de kwaliteit van duurzaamheidsinformatie.

Daarnaast moeten ze aangeven of en welke duurzaamheidsaspecten een significante invloed kunnen hebben op de waarde van het bedrijf. Ook moeten ze rapporteren over governance, met aandacht voor verantwoordelijk ondernemingsbestuur en verantwoordelijkheid binnen de keten. Sinds 2024 gelden deze regels voor alle grote bedrijven. Maar ook het mkb wordt hier al mee geconfronteerd. Voor veel ondernemers betekent dit dat ze een duurzaamheidsstrategie moeten opstellen of bijwerken. Bovendien moeten ze hun processen en systemen zo inrichten dat de duurzaamheidsdoelstellingen kunnen worden behaald.

Welk effect heeft de CSRD op de mkb’er?

Het opnemen van duurzaamheid in het jaarverslag brengt eisen met zich mee voor de juistheid, kwaliteit en borging van gegevens. Hoewel mkb-bedrijven niet direct rapportageplichtig zijn, zullen zij steeds vaker informatie moeten verstrekken over de duurzaamheidsprestaties van hun organisatie. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een financieringsaanvraag of een offertetraject. Bovendien leidt de toenemende regelgeving op het gebied van verduurzaming tot specifieke vragen van klanten over hoe zij deze verduurzaming het beste kunnen realiseren. Hierin kan de accountant een belangrijke rol spelen als aanjager en steunpilaar. Het ESG-Team van Joanknecht biedt bijvoorbeeld de juiste handvatten om klanten te ondersteunen en begeleiden bij het verzamelen van de juiste gegevens voor hun rapportages.

Welke onderwerpen behandel je in de duurzaamheidsverslaggeving?

De CSRD richt zich op drie hoofdthema’s: Environment (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuur), vaak samengevat als ESG. Je bent verplicht om alle drie de thema’s in je verslag op te nemen. Hierin beschrijf je zowel de kwalitatieve als kwantitatieve aspecten van je ESG-activiteiten, inclusief de positieve en negatieve effecten.

Environmental (Milieu): Dit omvat de impact van het bedrijf op het milieu, zoals energieverbruik, emissies, waterverbruik en afvalbeheer. Social (Sociaal): Dit thema richt zich op de relaties en interacties van het bedrijf met zijn belanghebbenden, waaronder werknemers, klanten, leveranciers en de bredere gemeenschap. Het omvat zaken als arbeidspraktijken, diversiteit en inclusie, klantrelaties en betrokkenheid bij de gemeenschap. Governance (Bestuur): Dit betreft de interne structuur van het bedrijf, inclusief transparantie, ethiek, effectief bestuur, beloningsbeleid van leidinggevenden en naleving van wet- en regelgeving.

Wat precies moet worden gerapporteerd, is vastgelegd in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). De ESRS-standaarden bevatten een set principes, criteria en indicatoren die bedrijven moeten gebruiken bij het opstellen van hun rapport. Daarnaast moeten bedrijven rekening houden met specifieke factoren zoals energieverbruik, vervuiling, arbeidsomstandigheden en diversiteit.

Ter geruststelling: voor het mkb zijn er, nog in concept, mkb-standaarden beschikbaar. De EU wil hiermee voorkomen dat mkb’ers worden overvraagd door CSRD-plichtige ketenpartners.

Waarom is duurzaamheidsverslaggeving ook relevant voor het mkb?

Strengere duurzaamheidseisen voor grote bedrijven betekenen automatisch ook hogere eisen voor het mkb. Hoewel mkb-bedrijven op dit moment niet verplicht zijn om te rapporteren, zullen ze er vroeg of laat toch mee te maken krijgen. Het is daarom cruciaal dat mkb-bedrijven, samen met hun accountants, voorbereid zijn op de duurzaamheidseisen. Grotere ketenpartners zullen deze eisen namelijk stellen in verband met hun eigen duurzaamheidsverslaggeving. Banken en investeerders stellen ook eisen bij het verstrekken van financiering, en bij aanbestedingsprocedures door overheden worden steeds meer voorwaarden gesteld op het gebied van duurzaamheid. Europese en nationale voorschriften omtrent duurzaamheidsinformatie en due diligence werken door in de toeleveringsketen, wat het belang van duurzaamheid als vast onderdeel van het bedrijfsmodel en de planning onderstreept. Dit biedt echter ook echte voordelen, zoals:

Eenvoudiger en proactief beheren van positieve en negatieve maatschappelijke en milieueffecten.

Aantrekken van kapitaal en financiering wordt makkelijker.

Lagere bedrijfskosten dankzij duurzamer werken en zakendoen.

Verbeterde levensvatbaarheid en toekomstbestendigheid van de onderneming.

Verhoogde waarde van de onderneming.

Versterking van het bedrijfsmerk, wat belangrijk is voor consumentgerichte ondernemingen.

Groei van de onderneming en het klantenbestand.

Wat is dubbele materialiteit?

Een term die vaak opduikt in de context van duurzaamheidsrapportage is ‘dubbele materialiteit’ (of double materiality). Dit is een essentieel concept binnen de CSRD-rapportage. Dubbele materialiteit combineert eigenlijk twee perspectieven op duurzaamheid: enerzijds hoe jouw bedrijf impact heeft op de omgeving (de buitenwereld) en anderzijds hoe duurzaamheidskwesties invloed hebben op jouw bedrijf (de binnenwereld). Deze benadering maakt het mogelijk om zowel de risico’s, kansen én impact van duurzaamheid te beoordelen. Het concept is niet alleen een middel voor rapportage, maar ook een waardevol instrument om je bedrijfsstrategie en businessmodel te evalueren.

Waar moet ik beginnen?

Voor veel bedrijven is het nieuw om over duurzaamheid te moeten rapporteren, wat gepaard gaat met diverse uitdagingen. Zoals de hoeveelheid data die moet worden verzameld en opgeslagen, en het bepalen van de relevante duurzaamheidsthema’s voor de onderneming. De benodigde data moet uit verschillende bronnen komen. Dit is, ondanks de geavanceerde corporate performance management-tools die hierbij een grote bijdrage leveren, toch een uitdaging. Waar begin je dan precies?

Het ESG-Team van Joanknecht helpt bedrijven en hun klanten graag om de eerste stappen te zetten naar een duurzaamheidsverslag. Interesse? Neem gerust contact op en bereid je voor op een duurzame toekomst.

Edwin Vogel | 040 240 9515 | evogel@joanknecht.nl

Max Broekhuizen | 040 240 9479 | mbroekhuizen@joanknecht.nl