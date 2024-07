Flynth vraagt om uitstel voor jaarrekeningen van gemeenten

In de onderwijsmarkt, waar Flynth net als bij gemeenten een aanzienlijke portefeuille heeft, bleek eerder al dat het lastig is om een accountant te vinden. Ook in de gemeentelijke markt lijken zich door de schaarste op de arbeidsmarkt nu problemen voor te doen.

Flynth ontkent

Flynth zelf ontkent stellig het bestaan van achterstanden bij een deel van de gemeentelijke klanten en beweert geen brieven met verzoeken om uitstel te hebben gestuurd. Meerdere gemeenten bevestigden echter het ontvangen van dergelijke brieven. De gemeenten die Binnenlands Bestuur heeft gesproken laten volgens het vakblad allemaal weten niets te voelen voor het voorstel van het accountantskantoor om de jaarrekening later in te dienen dan 15 juli, de deadline voor gemeenten.

Consequenties voor gemeenten

De lokale overheden geven aan erg verbaasd te zijn over het ongebruikelijke verzoek. Ongeoorloofd uitstel van indiening van de jaarrekening kan financiële en juridische consequenties hebben voor gemeenten. Flynth wil verder niet ingaan op de kwestie en geeft aan geen reactie te kunnen geven ‘over specifieke berichtgeving die wij aan specifieke klanten hebben verzonden’.

Bron: Flynth worstelt ook bij gemeentelijke klanten