VO-raad wil van leden weten of zij accountant kunnen vinden

Afgelopen september meldde de branchevereniging VOS/ABB dat accountantskantoren hun contracten met onderwijsklanten niet verlengden wegens capaciteitstekorten. De VO-raad wil niet weten hoe ernstig de situatie werkelijk is.

De Vereniging van Scholen in het Voortgezet Onderwijs (VO-raad) signaleert ook dat diverse scholen moeite hebben een accountant te vinden. Hierdoor kan de controle van de jaarrekening 2023 in gevaar komen. De jaarstukken moeten, voorzien van een accountantsverklaring, voor 1 juli 2024 gereed zijn.

Vragenlijst

De Raad heeft een enquête online gezet waar leden een aantal vragen kunnen beantwoorden. Zo wil de VO-raad onder meer weten of de school de afgelopen 12 maanden van accountant is gewisseld en zo ja, bij hoeveel accountantskantoren offerte is aangevraagd. Scholen kunnen invullen op welke gronden een offerteverzoek is afgewezen door accountantskantoren, maar ook hoe prijzen zich ontwikkelen. Wie niet van accountant is gewisseld, wordt verzocht in te vullen wanneer men verwacht een andere accountant nodig te hebben.

Wekgroep

Naar aanleiding van de signalen onderzoekt een werkgroep bestaande uit PO-Raad, VO-raad, accountantskantoren, administratiekantoren, het ministerie van OCW, DUO en de Inspectie van het Onderwijs, in hoeveel gevallen schoolbesturen geen of niet tijdig een accountant hebben kunnen vinden voor de controle op het jaarverslag 2023. De informatie die dit oplevert wordt in de werkgroep gebruikt om te zien hoe we hier in de toekomst mee om kunnen gaan.

Meer dan 50

Vorig jaar gaf de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen op de eigen site aan van meer dan vijftig schoolbesturen te hebben vernomen dat de accountant de overeenkomst met het bestuur met onmiddellijke ingang had opgezegd of niet had verlengd. Bij een zoektocht naar een andere accountant kregen besturen vaak ‘nee’ verkocht, omdat ook andere accountantskantoren kampen met capaciteitstekorten, heette het.

Deadline

VOS/ABB wijst er op dat de accountantscontrole van 2023 mogelijk onder druk komt te staan bij schoolbesturen die zonder accountant komen te zitten.

Gesprek ministerie

De vereniging is nu aan het inventariseren hoeveel schoolbesturen hiertegen aanlopen. ‘Op basis van deze inventarisatie kijken we welke vervolgacties we kunnen ondernemen, zoals in gesprek gaan met het ministerie van OCW.’