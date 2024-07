Het was een rustige ochtend, perfect voor reflectie. Terwijl hij een slok van zijn koffie nam, dwaalden zijn gedachten af naar het afgelopen jaar. Zijn onderzoek naar de rol van accountants in Nederland had veel inzichten opgeleverd, maar hij is er nog niet klaar mee. Waar hij vooral benieuwd naar is, is de invloed van AI op het werk van de accountant. Uit de discussie op internet leidde hij vooral af dat accountants het hierover nog niet eens zijn. De ene accountant omarmt het, de andere accountant is uitermate sceptisch en weer een andere accountant is van mening dat hier sprake is van een hype.

Met een zucht opende Gijs zijn laptop en logde in op ChatGPT. De afgelopen periode heeft hij er zelf ook al wat mee geëxperimenteerd. Inmiddels is hij er wel achter dat de gratis versie antwoorden geeft waar je niet zoveel mee kan. Reden waarom hij inmiddels een betaalde versie van Chat GTP heeft aangeschaft. Hij laadde de resultaten van het eerste deel van zijn onderzoek in en is benieuwd of ChatGTP in staat is hem te voorzien van suggesties voor de volgende stappen in zijn onderzoek. Hij typt de volgende vraag in de prompt van ChatGTP.

‘Welke onderwerpen moet ik zeker oppakken in mijn vervolgonderzoek naar de rol van accountants in Nederland? ‘

Terwijl hij op het antwoord van ChatGTP wacht, denkt hij terug aan de verschillende facetten van zijn eerste onderzoek. De ethische dilemma’s, de impact van technologie, de verhalen van mensen zoals Marga die worstelden met persoonlijke trauma’s in een professionele omgeving. Het was een rijk tapijt van ervaringen en inzichten. Zijn gedachten werden onderbroken door het zachte geluid van een nieuwe boodschap op het scherm. De suggesties van ChatGPT begonnen te verschijnen, Gijs las ze met de nodige belangstelling. De onderwerpen die ChatGTP aandroeg waren de volgende:

Technologische innovaties in accountancy

Dat onderwerp sprak Gijs direct aan. Hij had altijd al een fascinatie gehad voor technologie en de manieren waarop het de wereld veranderde. Hij herinnerde zich een interview met een jonge accountant die klaagde over de stress van het bijhouden van alle nieuwe software en systemen. De opkomst van AI, blockchain en automatisering had de sector al drastisch veranderd, maar Gijs wilde dieper graven. Wat zijn de echte implicaties van deze technologieën? Hoe beïnvloedden ze de ethische en praktische kant van het werk? Wellicht was het een goed idee om tech-experts en accountants te interviewen om te ontdekken hoe deze innovaties de dagelijkse praktijk beïnvloeden.

Duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Dit was de tweede suggestie van Chat GTP. In een tijdperk waarin klimaatverandering en maatschappelijke verantwoordelijkheid steeds belangrijker worden, wil Gijs onderzoeken hoe accountants bedrijven kunnen helpen om duurzamer te worden. Hij herinnerde zich een recente ontmoeting met een milieuactivist die hem vertelde over greenwashing, waarbij bedrijven zich groener voordoen dan ze werkelijk zijn. Accountants kunnen een cruciale rol spelen in het controleren van de claims van bedrijven en ervoor zorgen dat duurzaamheidsrapportages betrouwbaar zijn. Gijs besloot om opnieuw contact op te nemen met deze activist voor een diepgaand interview.

Ethische dilemma’s en fraude

Fraudepreventie en ethiek waren altijd al kernonderdelen van Gijs’ onderzoek. Hij wil verder graven en ontdekken hoe accountants omgaan met morele dilemma’s, vooral in situaties waar belangenconflicten en druk van klanten een rol spelen. Gijs dacht terug aan zijn gesprekken met Jan Spijkers en wist dat het tijd was om opnieuw met hem af te spreken. Jan had altijd scherpe inzichten over de ethische uitdagingen waarmee accountants werden geconfronteerd. Gijs wil weten hoe deze problemen in de praktijk werden aangepakt.

Impact van COVID-19 op de accountancysector

De pandemie heeft de werkwijze van veel sectoren veranderd, inclusief de accountancy, zo schreef ChatGTP. Gijs wil onderzoeken of dit echt zo is. Daarbij wil hij de volgende vragen aan de orde stellen in zijn onderzoek. Hoe hebben accountants zich aangepast aan het thuiswerken en voor welke nieuwe uitdagingen en mogelijkheden ziet de sector zich nu gesteld? Hij dacht aan de verhalen van medewerkers die hij had opgetekend in het eerste deel van zijn onderzoek. Verhalen over isolatie, maar ook over de nieuwe balans tussen werk en privé. Gijs besluit om met zowel werknemers als werkgevers te spreken over hun ervaringen.

Diversiteit en inclusie binnen accountancykantoren

Een ander belangrijk onderwerp dat ChatGTP voorstelde, was diversiteit en inclusie. Gijs wil dit ook oppakken en besloot te onderzoeken hoe accountancykantoren omgaan met diversiteit op de werkvloer en wat de ervaringen zijn van minderheidsgroepen binnen deze sector. Hij herinnerde zich de groepsdiscussie over veiligheid op de werkvloer en besluit om dieper te graven in de uitdagingen en successen op het gebied van inclusie. Hij plande een nieuwe ontmoeting met Zayna Kahn, die onderzoek deed naar veiligheid op de werkvloer, om meer te leren over de stappen die kantoren kunnen nemen om een inclusievere omgeving te creëren.

Gijs glimlachte terwijl hij de suggesties van ChatGTP nogmaals doorlas. Dit waren precies de onderwerpen die hij wil verkennen. Ze boden niet alleen een breed scala aan onderzoeksmogelijkheden, maar ook de kans om verhalen te vertellen die er echt toe doen. Hij voelde een hernieuwde energie en vastberadenheid om deze complexe en belangrijke onderwerpen aan te pakken.

Hij was verbaasd dat ChatGTP zo goed in staat was ordening aan te brengen in de vragen die hij had over het vervolg van zijn onderzoek. Hij pakte zijn notitieboekje en begon zijn gedachten te ordenen. De eerste stap is het plannen van interviews en het maken van afspraken met experts en insiders. Gijs wist dat hij zijn netwerk zou moeten uitbreiden en nieuwe contacten zou moeten leggen. Alleen dan kon hij er voor zorgen dat zijn onderzoek relevant en impact zou hebben.

Hij zocht in zijn telefoon en vond het nummer van de milieuactivist. Hij stuurde een Whatsapp: Kunnen we binnenkort nog eens een keer doorspreken?

