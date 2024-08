Feuilleton | Het onderzoek (9): Gaan accountants de wereld redden?

Ook vandaag is het weer levendig in Meet & Greet. Hij kijkt de ruimte rond en ziet mensen van diverse pluimage. Een man met een lange staart in zijn haar die in een heftige discussie lijkt verwikkeld met een man in pak met stropdas. Gijs is er nieuwsgierig naar, waar ze het over hebben. Maar hij zal het, zo verwacht hij, niet te weten komen. Aan de tafel naast hem zitten twee jonge vrouwen, die continue selfies maken en daar kennelijk veel lol om hebben.

Gijs heeft zijn hoofd inmiddels naar buiten gewend richting de ingang van het pand. Zo kan hij in de gaten houden of de persoon arriveert met wie hij straks een afspraak heeft. Gijs hoopt trouwens dat hij die persoon bijtijds herkent. Dan ziet hij een man aankomen, pantalon met een blauw colbert en daaronder een blouse met patronen die hij niet direct thuis kan brengen.



Gijs staat op en loopt naar de ingang. ‘Volgens mij bent u Hendrik de Leeuw, zegt hij terwijl hij zijn hand uitsteekt. ‘Welkom, ik ben Gijs.’ De man knikt. ‘Inderdaad, ik ben Hendrik de Leeuw.’



Gijs is in zijn nopjes dat hij Hendrik de Leeuw heeft weten te strikken voor een interview. Hendrik is al jaren actief op het terrein van ESG en duurzaamheid en heeft zich gespecialiseerd in de rol van de financial rondom dit onderwerp. Daarbij is Hendrik zeer selectief in het kiezen van de podia waar hij lezingen houdt en media waar hij interviews aan geeft. ‘Niet uit arrogantie’, heeft Hendrik wel eens opgemerkt. Maar omdat er ontzettend veel werk te doen is op het terrein van ESG, en de financial speelt daarin een belangrijke rol. Daarbij is het belangrijk dat er onderzoek naar gedaan wordt want, zo vindt Hendrik, er wordt heel veel gezegd en geschreven over ESG zonder dat er ook maar enige vorm van wetenschappelijke onderbouwing voor is. ‘We leven in een samenleving waarin iedereen elkaar naspreekt, maar daar komen we niet verder mee. Het is belangrijk dat we continue onderzoek blijven doen, alleen zo komen we verder. Wetenschappers dagen het onderwerp en elkaar uit’, heeft Hendrik eens opgemerkt in een van zijn spaarzame interviews.

Als ze aan tafel zitten en zowel Gijs als Hendrik is voorzien van een kop koffie, steekt Gijs van wal: ‘Ik ben momenteel bezig met een onderzoek ‘Wat heeft Nederland aan zijn accountant?’ Daarbij onderzoek ik de rol die de accountant speelt bij maatschappelijk relevante thema’s. En een heel belangrijk thema is ESG en duurzaamheid. Ik heb zelfs ergens gelezen dat accountants uiteindelijk de wereld gaan redden. En omdat u hier veel onderzoek naar doet, ben ik blij dat u mij te woord wil staan.’

‘Zullen we elkaar tutoyeren?’, zegt Hendrik. ‘Dat vind ik wel zo plezierig.’

Gijs knikt. ‘De vraag waar ik mee wil beginnen is deze: waarom spelen financials, zoals accountants zo’n belangrijke rol bij ESG?’

Hendrik glimlacht. ‘ESG gaat uiteindelijk over geld. Hoe ambitieus je doelstellingen als onderneming of organisatie ook mogen zijn, als je geen geld hebt om die doelstellingen te realiseren, dan is het snel afgelopen. Uiteindelijk dient er onder iedere ESG-opgave een businesscase te liggen. Een businesscase waarmee een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie voldoende inkomen genereert om alle investeringen en lasten die samenhangen met ESG te kunnen dragen.’

‘Maar je kunt met ESG toch ook geld verdienen?’ Gijs kijkt Hendrik aan.

‘Zeker, je kunt met ESG ook geld verdienen. Maar in de praktijk zul je daarvoor toch eerst de nodige investeringen moeten doen. De praktijk laat nu helaas te vaak zien dat het economisch nog niet rendabel is om die investeringen te doen. Natuurlijk zijn er subsidies, maar besef dat de implementatie van ESG nog maar in de kinderschoenen staat. Het is in veel opzichten een nog volkomen nieuw terrein, waarvan we vaak nog niet weten wat de effecten van bepaalde maatregelen zijn.’

‘Nou, als ik om mij heen kijk dan zie ik steeds meer vrienden en kennissen die zonnepanelen hebben en ook schaffen er steeds meer een elektrische auto aan. Dus ik zie toch wel beweging’, brengt Gijs in.

‘Er is ook wel beweging. Maar die beweging is nog niet grootschalig, dat moet nog komen. Er worden al wel de nodige maatregelen genomen om dat in de toekomst af te dwingen, kijk naar de CO2-emissiehandel en het CO2-plafond. Maar er is nog geen sprake van een grootschalige omslag, daarvoor moet ook nog veel gebeuren. Om te beginnen zullen we er voor moeten zorgen dat we de energietransitie grootschalig kunnen uitrollen. Daarvoor is heel veel geld nodig en ook heel veel grondstoffen en veel menskracht. En aan alle drie hebben we in feite een gebrek, dus gaat het langzamer dan verwacht. Tegelijkertijd leert de geschiedenis ook dat er een moment komt dat er een stroomversnelling ontstaat als je over het zogenaamde dode punt heen bent. Dus iedereen die denkt, of hoopt, dat een onderwerp als energietransitie of ESG wel zal overwaaien, zal uiteindelijk merken dat dit soort ontwikkelingen niet te stoppen zijn. Net zoals de mechanisatie of de digitalisering van het werk niet te stoppen processen waren. Zie jij nu nog een boer met tientallen knechten een oogst binnen halen met de hand? Of een bankmedewerker die overboekingen intypt? Zo zal het ook gaan met ESG en de energietransitie. Het point of no return zijn we allang voorbij.’

Gijs laat de woorden van Hendrik op zich inwerken. Zelf is hij nog steeds sceptisch als het gaat om het daadwerkelijk invoeren van ESG of de energietransitie. Hij vindt het persoonlijk wel belangrijk dat er werk van wordt gemaakt, maar hij merkt ook op dat ESG nog lang niet tussen de oren zit van de burger en de ondernemers. Hij ziet veel scepsis, ook bij accountants. Op de diploma-uitreiking was het hem al opgevallen dat veel van de pas geslaagden helemaal niet van mening waren dat er werk aan de winkel is. Laat staan werk voor de accountant. En ook zijn gesprek met Chantal leerde hem dat het geen usance is dat de accountant tijd en energie steekt in ESG. Hij was benieuwd hoe Hendrik hier tegenaan keek.

Gijs formuleert een nieuwe vraag om meer focus in het gesprek aan te brengen. ‘Waarom gaan accountants de wereld redden?’

Jan Wietsma

