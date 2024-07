Omzetbelasting bij leasing nu ook voor bestelauto’s en motoren

Dat blijkt uit het gewijzigde Besluit omzetbelasting bij leasing van de Staatssecretaris van Financiën. (Besluit van 28 juni 2023, 2023-144130, Stcrt. 2023, 17200). Met deze actualisering is het besluit in lijn gebracht met het belastbaar feit in de bpm. Daarnaast is onderdeel 4 gewijzigd. Dit onderdeel bevat een goedkeuring waardoor geen btw over het bpm-gedeelte van de leasetermijnen wordt berekend.

Per 1 juli 2023 treedt de nieuwe bpm-afschrijvingstabel in werking. Onder voorwaarde d van onderdeel 4 wordt beschreven hoe moet worden omgegaan met de nieuwe bpm-afschrijvingstabel voor lopende leasecontracten voor personenauto’s. De overige aanpassingen zijn redactioneel van aard. Met deze aanpassingen zijn geen inhoudelijke wijzigingen beoogd.

De wijziging beoogt het besluit te laten aansluiten bij de praktijk. De wijziging brengt verder met zich mee dat per 1 januari 2025 ook leasecontracten welke zijn afgesloten voor bestelauto’s van ondernemers onder het besluit kunnen vallen. Verder komt voorwaarde b van de goedkeuring uit onderdeel 4 van het besluit te vervallen. Deze voorwaarde is overbodig, omdat de goedkeuring alleen geldt als er BPM wordt verdisconteerd in de leasetermijnen. Daarnaast gaat het besluit ervan uit dat ook BPM is verschuldigd bij inschrijving. Dit geldt ook voor BPM die drukt op tweedehands motorrijtuigen en die de leasemaatschappij doorberekent. De berekening van BPM over de leasetermijnen voor gebruikte motorrijtuigen gebeurt volgens dezelfde systematiek als bij nieuwe motorrijtuigen. Het nieuwe besluit treedt in werking op 26 juli 2024.

Bekijk hier de wijzigingen.