PIA Group groeit verder na overname van Kaap Hoorn

aap Hoorn werd opgericht in 2004 en beschikt over een wta-vergunning. Na de overname blijft het kantoor onder zijn eigen naam actief. ‘Voor ons gaf mede de doorslag dat PIA Group in een relatief korte tijd een groep van professionals heeft aangetrokken die ons op de achtergrond ondersteunen’, aldus Stef van Kleef, mede-eigenaar van het West-Friese Kaap Hoorn. ‘Wij willen met onze klanten en ons bedrijf bezig zijn. En dan is het fijn te weten dat we kunnen terugvallen op de ondersteuning van marketeers, recruiters en projectmanagers die initiatieven van ons en andere PIA Partners ondersteunen, zoals IT, ESG en meer.’

‘PIA Group biedt zijn partners the best of both worlds: schaalvoordeel met respect voor de lokale identiteit’, zegt Ewout Brouwers, de ex-KPMG’er die PIA Group in Nederland leidt. ‘We komen niet aan de naam en de fundamentele aanpak van een kantoor. Wij zijn daarin bewust anders dan de anderen. We versterken zelfs de eigenheid door ze te ondersteunen in HR, Data, Finance, Operations, Sales & Marketing en Advisory. Zo kan iedereen zich nog beter focussen op advies en begeleiding van klanten.’

Tweede dit jaar

De overname van Kaap Hoorn is de tweede van de PIA Group in Nederland dit jaar. In januari werd Vanhier Accountants aan de groep toegevoegd. Met Kaap Hoorn telt PIA Group in Nederland nu ongeveer 500 medewerkers en bijna 20 vestigingen. In een markt van schaalvergroting wil PIA Group Nederland doorgroeien tot een toonaangevende speler in accountancy- en advisorydiensten. PIA Group werd in 2012 opgericht door Steven Brouckaert. De groep is actief in Nederland en België en telt meer dan 60 kantoren en meer dan 1.300 medewerkers.